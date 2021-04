TRANSFERT - Après Thomas et Barassi, Toulouse lorgne Nanai-Williams

Toulouse doit s'armer au plus vite. L'arrivée de Chocobares et celle de Nanai-Williams pourraient être les solutions.

Il faut s'armer pour la saison prochaine en vue d'un Top 14 qui, on l'espère, ne sera pas chamboulé par des matchs reportés à cause du Covid-19. Mais la fin de saison est dure pour le Stade Toulousain notamment, qui a perdu Yoann Huget sur blessure ce week-end. L'ailier devait prendre sa retraite à la fin de la saison, mais son tendon d'achille a décidé d'avancer son départ. On note également la blessure de Max Médard, Tauzin, Thomas Ramos, Sofiane Guitoune et Arthur Bonneval.

Champions Cup. Avec autant d'absents, à quoi va ressembler la ligne de 3/4 du Stade Toulousain pour la 1/2 finale ?Il faut donc dès à présent préparer la fin de saison qui sera longue et difficile. Pour cela, le Stade Touousain devrait confirmer l'arrivée de Santiago Chocobares selon le Midi Olympique. Le joueur débarque avec un statut de joker médical, mais pourrait voir son contrat prolongé pour les prochaines saisons. Il faut dire que le jeune argentin de 22 ans est pétri de talent malgré ses 3 petites sélections. Ce seront ces mêmes sélections qui pourront jouer en défaveur du joueur : Toulouse devra se passer d'un nouvel international.

Mais l'information du Midi Olympique qui pourrait arranger le club rouge et noir, c'est la solution Tim Nanai-Williams. Le joueur de Clermont est en fin de contrat avec le club auvergnat et Toulouse serait sur le dossier. Nanai-Williams et sa polyvalence pourraient débarquer à Toulouse, mais également dire au revoir à son salaire clermontois.