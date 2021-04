Champions Cup. Avec autant d'absents, à quoi va ressembler la ligne de 3/4 du Stade Toulousain pour la 1/2 finale ?

À une semaine de défier l'UBB en demi-finale de Champions Cup, la ligne de trois-quarts toulousaine est une nouvelle fois fortement décimée. Petit tour des forces en présence.

Il y a déjà cette incertitude qui règne sur les Bordelo-bèglais. Touchés par le Covid-19, les hommes de Christophe Urios devront repasser une série de tests afin de savoir s'il reste ou non des cas dans l'effectif girondin, avant d'affronter le Stade Toulousain, ce 1er mai. C'est donc une véritable épée de Damoclès qui plane sur la tête de cette demi finale de Champions Cup. Et si tout le microcosme rugbystique du Vieux continent croise les doigts pour que cette demi-finale ait lieu, les Toulousains devront alors de leur côté faire face à une cascade de blessure au moment de tenter de se hisser en finale de la compétition européenne. Du moins derrière. Là aussi, un sacré casse-tête pour Ugo Mola. Car en plus de cette pléiade de forfaits, s'est rajouté comme si cela ne suffisait pas celui de Yoann Huget, touché au tendon d'Achille lors de la victoire face au Racing, et dont les images laissaient craindre le pire. On supposait en effet alors une rupture du tendon d'Achille qui sonnerait la fin de carrière de l'ailier aux 63 sélections. Un scénario qui n'est pas sans nous rappeler celui de Delon Armitage, qui avait dû raccrocher les crampons sur une terrible blessure au genou. Dur.

VIDEO. Top 14. Grave blessure et probable fin de carrière pour Yoann Huget (Toulouse)Évidemment forfait au moment d'affronter l'UBB, la blessure de Yoann Huget est venu s'ajouter à celles de Sofiane Guitoune dont la saison est d'ores et déjà terminée, Lucas Tauzin ou encore Arthur Bonneval. Pas évident donc. Si la charnière devrait rester identique, à savoir les internationaux Antoine Dupont et Romain Ntamack, c'est en revanche toute une ligne de trois-quarts qui se montre décimée. La grande question résulte quant à la présence de Thomas Ramos ou non. Touché à un mollet, il semble difficile, voire impossible de voir le joueur de 25 ans fouler la pelouse d'Ernest-Wallon samedi prochain. Derrière, le triangle arrière devrait donc logiquement être formé des deux ailiers Matthis Lebel et Cheslin Kolbe et le numéro 15 Maxime Médard. Au centre, l'association Pita Akhi-Zack Holmes devrait être privilégiée. Mais là encore, le premier cité est en délicatesse là aussi depuis plusieurs semaines avec son tendon d'Achille. On se souvient qu'il avait été incertain avant le huitième au Munster ou le quart à Clermont. Si le Néo-zélandais parvient à tenir son rang, alors la ligne de trois-quarts toulousaine sera la même que lors des deux précédents matchs à élimination directe de Champions Cup. En revanche quid du banc ? Baptiste Germain qui s'affirme peu à peu comme le numéro 2 dans la hiérarchie des demis de mêlée du club, devrait prendre place sur le banc, tout comme Pierre Fouyssac d'ailleurs titulaire ce week-end lors de la victoire face au Racing. Le jeune Dimitri Delibes, titulaire au centre face à Castres pourrait alors compléter le banc toulousain, lui qui a la faculté de pouvoir dépanner à l'aile. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il a effectué sa rentrée en jeu face au Munster. Mais le retour de Juan Cruz Mallia pourrait alors rebattre les cartes. Affaire à suivre.

Ligne de trois-quarts probable : Dupont (m) - Ntamack (o); Kolbe - Akhi - Holmes - Lebel; Médard

Remplaçants : Germain - Fouyssac - Mallia ou Delibes