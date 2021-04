TRANSFERT - À 37 ans, l'ancien toulonnais Liam Messam se lance un ultime défi en Super Rugby !

L'ancien All Black Liam Messam a été rappelé dans le groupe des Chiefs pour les 2 derniers matchs de la saison suite aux nombreuses blessures en 3ème ligne.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une petite bombe de l'autre côté du globe. Après la blessure longue durée de leur capitaine Sam Cane, les Waikato Chiefs ont également encaissé le week-end dernier les forfaits jusqu'à la fin de la saison des troisièmes lignes Kaylum Boshier, Mitch Karpik et Simon Parker. Et l'heureux élu appelé en renfort pour pallier toutes ces absences n'est autre que... Liam Messam ! À 37 ans, le All Black aux 43 sélections passé par l'Hexagone et Toulon vient donc réintégrer le groupe des hommes d'Hamilton pour préparer les 2 derniers matchs de la saison de Super Rugby Aotearoa, près de 3 ans après l'avoir quitté.

Gallagher Chiefs legend Liam Messam and Taranaki Rugby's Tom Florence have joined our squad as injury replacements.



We wish Kaylum Boshier, Mitchell Karpik and Simon Parker speedy recoveries who are ruled out for the remainder of the season.



Read ➡️ https://t.co/r9cHBjygIT pic.twitter.com/ZYPX0OkRYV — Gallagher Chiefs (@ChiefsRugby) April 26, 2021

Un renfort de poids pour les partenaires de Damian McKenzie, puisque Messam demeure toujours l'homme le plus capé de la franchise, avec 179 matchs de Super Rugby sous ses couleurs, dont les titres de 2012 et 2013 en tant que capitaine. Le champion du monde 2015 - qui a montré de beaux restes en ITM Cup (championnat des provinces NZ) l'an passé - viendra donc apporter toute son expérience aux Chiefs, et les aider à tenter de remporter cet Aotearoa 2021, qui les verra s'opposer aux Crusaders en finale, le 8 mai prochain.

Et aussi : Super Rugby. VIDEO. 'D-Mac' nous sort encore le coup de botte de la gagne à la 83ème minute !