Super Rugby. VIDEO. 'D-Mac' nous sort encore le coup de botte de la gagne à la 83ème minute !

Pour la 4ème fois d'affilée, McKenzie a sauvé les Chiefs à la dernière seconde ce vendredi (26 à 24). De quoi lui permettre de chiper la place à B. Barrett ?

On commence à avoir l'impression d'écrire ça toutes les semaines. Pour autant, la performance du bonhomme mérite d'être une nouvelle fois saluée. Damian McKenzie, auteur d'une saison exceptionnelle en Super Rugby Aotearoa, a offert la victoire aux Chiefs à la dernière seconde pour la 4ème fois d'affilée ce vendredi matin ! Grâce à sa pénalité de 45 mètres inscrite à la 83ème minute, l'arrière aux 27 sélections a en effet permis aux hommes de Waikato de s'imposer 26 à 24 face aux Hurricanes. À croire que son surnom "The smiling assassin" va bientôt se transformer en "Ice Man" s'il continue comme ça...

[VIDEO] - Sauvetage de l'année, essai de la gagne... c'était le show McKenzie en Super Rugby

Mais plus que son dernier coup de canon salvateur, le joueur de 26 ans (il les a eu dans la semaine) a fêté son anniversaire en sortant une nouvelle performance XXL pour son équipe et en inscrivant 16 points, dont un 6/7 au pied. Il fallut d'ailleurs bien ça pour se défaire d'une formation de Wellington à la résilience sans faille et auteure de 3 essais, contre seulement 2 pour les locaux. Dès la 1ère minute de jeu et sur le renversement suivant une belle avancée de Rayasi dans son couloir, c'est le deuxième ligne Scrafton qui était mis dans l'intervalle d'une passe relevée et sprintait sur 30 mètres pour ouvrir le score. Le solide Pita Gus Sowakula lui répondait en force côté Chiefs, puis Bryn Gatland se faisait une valise au près pour donner le large aux siens (20 à 10, 47ème). Mais les Canes, généreux au possible, donc, relançaient la partie en suivant grâce à un essai de Billy Proctor suite à un superbe mouvement.

Mieux, le surpuissant talonneur Asafo Aumua s'extrayait d'un ballon porté à 10 mètres de la ligne pour conclure, dans son style, en emportant Boshier et Tahuriorangi. Suite à la transformation de Jordie Barrett, les visiteurs repassaient devant et faisaient souffler un air pas très rassurant dans les travées d'Hamilton. Jusqu'au coup de grâce de D-Mac, donc. À une journée de la fin, revoici les Chiefs à la 2ème de cet Aotearoa 2021 et à 3 petits points des Crusaders, eux qui il y a 2 mois de ça, restaient sur une série de 10 défaites consécutives. Le rugby va si vite... Et McKenzie est si bon !