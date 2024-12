TRANSFERT. 3 matchs, 3 essais, le Stade Toulousain, l'UBB et La Rochelle s'arrachent cette pépite de 19 ans

Xan Mousques signe un excellent début de saison avec l'Aviron Bayonnais, inévitablement, la fusée de 19 ans fait tourner des têtes en Top 14.

Trois matches, trois essais. Le gamin du Pays basque ne fait pas dans la demi-mesure pour ses débuts en Top 14. À seulement 19 ans, Xan Mousquès affole les compteurs… et les recruteurs. Utilisé à l’aile cette saison par Bayonne, l’arrière de formation fait déjà tourner les têtes des plus grands clubs. Et pour cause, il est en fin de contrat en juin prochain. Alors, qui réussira à s’offrir ses services ?

Xan Mousques, le p’tit basque qui dynamitait les (meilleures) défenses du Top 14

Un phénomène qui brille sous pression

En trois petites apparitions, Mousquès a inscrit autant d’essais, dont un doublé marquant face à Lyon fin octobre. Puis, le 3 novembre dernier, c’est contre le Stade Toulousain qu’il s’est illustré. Résultat : une prestation remarquée qui a même tapé dans l’œil d’Ugo Mola. Chez ce jeune international U20 (7 sélections), il y a du talent à revendre… et un sacré flair pour le timing. Mais l’histoire pourrait bien s’écrire loin du Pays basque.

Le casse-tête bayonnais

Barré à l’arrière par Cheikh Tiberghien, Yohan Orabé et Tom Spring, Mousquès a été repositionné sur l’aile par le staff ciel et blanc. Une solution temporaire ? Pas sûr. Car du côté de Jean Dauger, la hiérarchie semble établie, et des noms comme Mateo Carreras ou Nadir Megdoud occupent les ailes avec réussite.

Si les dirigeants de l’Aviron lui ont proposé une prolongation, "le dossier Mousquès" semble pencher en faveur d’un départ. Une décision logique pour le joueur, à la recherche de temps de jeu régulier à son poste de prédilection.

UBB, La Rochelle, Toulouse : la bataille est lancée

Parmi les prétendants, trois écuries se détachent. Selon Sud Ouest, l’Union Bordeaux Bègles est en pole position. Avec les départs annoncés de Nans Ducuing et Ben Tapuai, et les absences fréquentes des internationaux Buros, Penaud et Bielle-Biarrey pendant les doublons, l’UBB offre à Mousquès une perspective alléchante : celle de s’exprimer pleinement à l’arrière.

Mais les Girondins ne sont pas seuls. Le Stade Rochelais, en quête d’un successeur à Brice Dulin, a également avancé ses pions. Une première rencontre aurait même eu lieu, suscitant l’intérêt de la pépite bayonnaise. Enfin, Toulouse garde un œil attentif sur ce jeune talent qui pourrait étoffer son effectif déjà bien fourni.

Un départ inévitable ?

Bayonne pourrait regretter de perdre Mousquès, qui incarne à la fois la jeunesse et le dynamisme du club. Après avoir verrouillé les prolongations d’Esteban Capilla et Pierre Castillon, c’est un coup dur pour l’Aviron. Mais faute de temps de jeu garanti, le gamin de Nafarroa semble prêt à prendre son envol.

MISE À JOUR : Le manager Grégory Patat a confirmé le départ de Xan Mousques à l'UBB selon Sud Ouest : "Il part à Bègles. Ça, c’est clair".