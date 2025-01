TRANSFERT. 18 essais en 38 matchs : le Castres Olympique va-t-il encore faire un (gros) coup en ProD2 ?

Précurseur dans le domaine, le Castres Olympique va-t-il encore faire son (brillant) marché en ProD2 avec cet ailier du VRDR ?

On le sait, Castres aime faire son marché dans l'antichambre du Top 14. On ne compte plus le nombre de joueurs que le club tarnais est allé chercher en ProD2 ses dernières saisons, souvent avec brio.

Les derniers en date sont les ailiers Nathanael Hulleu et Christian Ambadiang, phénomènes de la 2èmes division et qui ont choisi Castres au moment de rejoindre le Top 14.

Le prochain sur la liste ? Lui aussi joue ailier, cette fois du côté du VRDR. Formé au LOU, Adam Vargas cartonne dans la Drôme depuis plusieurs saisons.

Après s’être révélé en Nationale avec 12 essais inscrits lors du titre de champion de France de son club, l’ailier au gabarit modeste (1m80 pour 82kg) a encore fait grimper ses standards lors de sa première saison de ProD2, avec 14 essais marqués.

Joueur hargneux en défense, puncheur en attaque et au bon sens du finisseur, on le savait intéresser plusieurs clubs de ProD2 et de Top 14. Finalement, après les informations du Midi Olympique, c’est donc vers Castres qu’il devrait s’en aller.

Si rien n’est encore signé, les dirigeants du CO auraient une longueur d'avance pour faire signer Vargas. Qui devrait donc faire partie des rares joueurs à avoir connu la Nationale 1 mais aussi le Top 14.