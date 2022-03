RUGBY. 6 Nations. ''Les autres équipes risquent de se battre pour la seconde place''

Dans son podcast hebdomadaire ''Mourad de Toulon'', Boudjellal est revenu (à sa manière) sur les performances du XV de France, qu'il trouve bluffantes.

On le sait, l'ancien président du RCT Mourad Boudjellal ne fait (quasiment) jamais dans la demi-mesure. Soit il est fan, soit il déteste. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le XV de France semble l'impressionner au plus haut point ! En effet, Boudjellal est revenu, comme chaque semaine, sur l'actualité du week-end dans son podcast "Mourad de Toulon". S'il félicite le MHR pour sa superbe série (qu'il compare d'ailleurs à son Toulon d'il y a quelques années), l'ancien président fait également part de son inquiétude pour son club de cœur : "La semaine prochaine il y a un match capital à Biarritz. Si Toulon perd, alors tout sera possible dans le négatif".

Top 14. Montpellier. Mourad Boudjellal l'affirme : le MHR va décrocher le BrennusAssez pessimiste concernant le RCT, Boudjellal l'est beaucoup moins pour le XV de France. Pas surpris par le niveau des Bleus, ce dernier semble même très sûr de lui quant à l'avenir des Tricolores : "Je l'avais dit il y a quelques années, la France devrait écraser le rugby dans le Monde. Et bien, c'est en train d'arriver. Nous écrasons et nous allons écraser le Tournoi des 6 Nations et la Coupe du Monde. À tel point qu'on va peut être se faire chi** (...) pour le Tournoi des 6 Nations, les autres équipes vont se battre pour la seconde place. Il faudrait presque deux équipes de France pour qu'il y ait un match France-France pour savoir qui va gagner le Tournoi des 6 Nations". Vous l'aurez compris, Mourad Boudjellal voit les Bleus comme le favori ultime de cette édition, voire même pour le prochain mondial en 2023. Celui-ci se permet même de proposer une idée : naturaliser des Français qui ne jouent pas, afin qu'ils aident l'Italie dans le Tournoi : "L'oxymore de l'équipe de France, c'est l'Italie (...) Comme on a trop de joueurs en France, on pourrait les naturaliser comme le Qatar pour la Coupe du Monde de Handball". Un humour qui prouve toute la confiance qu'a Boudjellal envers les Bleus.

Top 14. Boudjellal sort sa boule de cristal et promet une grosse saison au RCTSi certains passages du podcast sont à prendre au second degré, ils reflètent néanmoins l'opinion de certains supporters, qui voient les Bleus déjà vainqueurs du Tournoi. Attention tout de même à ne pas s'enflammer trop vite, d'autant que le Pays de Galles et l'Angleterre seront des adversaires redoutables.