Top 14. Boudjellal sort sa boule de cristal et promet une grosse saison au RCT

Mourad Boudjellal croit plus que jamais à une grosse saison du RCT. Et s'étonne que peu de monde ne les voit dans les six premiers cette année.

Le RCT dans les six cette saison ? Mourad Boudjellal y croit dur comme fer. L'actuel président du club de foot de Hyères tient toujours sa fameuse chronique ''Mourad de Toulon'' sur Rugbyrama. Dans celle-ci, l'ancien boss du Rugby Club Toulonnais s'est étonné que personne ne cite le club varois dans les potentiels six premiers à l'issue de la saison. Pour rappel, les pensionnaires du stade Mayol ont achevé l'exercice précédent à une décevante huitième place : ''Il y a un truc qui m'a choqué, c'est le sondage du Midi Olympique où Toulon ne figure pas parmi les favoris du Top 6 déjà, et même des favoris pour être champion de France. Je vais vous dire un truc et j'en prends acte. Je vous avais annoncé une finale Bayonne-Biarritz pour le match d'accession en Top 14, je ne me suis pas trompé. J'avais même annoncé à un moment un doublé de Toulouse, bon j'ai cru à un moment que La Rochelle allait les emm****r mais ça a bien été un doublé de Toulouse. Moi je vous le dis, vu le recrutement qui a été fait au RCT cette année qui pour moi est énorme, le RCT non seulement sera dans les six, mais à mon avis beaucoup plus et vous verrez, beaucoup, beaucoup plus même''.

Mourad Boudjellal se montre donc plus que jamais optimiste sur la saison de son ancien club, sans oublier de féliciter son successeur sur le recrutement pléthorique effectué notamment marqué par la venue de Cheslin Kolbe. Visionnaire alors Mourad Boudjellal quand celui-ci promet une belle saison au RCT ? On ne peut lui enlever, d'avoir eu tout bon dans ses pronostics l'an passé. Déjà dans sa chronique, il avait bel et bien affirmé que Toulouse ferait le doublé après sa victoire au Munster : ''Toulouse va sûrement ramasser ses adversaires tout au long de la saison car vu comme c'est parti, ça sent bon le doublé''. Enfin, peu avant cela, le 17 mars dernier, il avait parié comme énoncé plus haut, un barrage Biarritz-Bayonne en ''access match'' : ''J'ai pronostiqué depuis quelque temps une finale d'accession en Top 14, ou de non-rétrogradation en Pro D2, entre Bayonne et Biarritz.'' Les supporters toulonnais doivent espérer que la nouvelle intuition du devin Boudjellal se réalise.