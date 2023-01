TOURNOI DES 6 NATIONS. L'heure de Bastien Chalureau avec les Bleus ?

La blessure de Cameron Woki devrait rebattre les cartes en numéro 4. Et en l'absence de Flament, reconstituer la 2ème ligne du MHR semble tenir la corde.

Point sur les blessures des Bleus, acte 12 ! Vous le savez désormais comme nous, le forfait de Cameron Woki a été annoncé ce mardi matin. Touché à un poignet, le 2ème ligne tricolore manquera les deux prochains mois de compétition et est donc forfait pour le Tournoi des 6 Nations. Un énorme coup dur pour les Bleus, déjà fortement diminués par les blessures à l'aube de se rejoindre à Capbreton (Landes). Et un énième forfait qui va - a nouveau - bousculer les plans de Fabien Galthié. Alors que le numéro 4 était essentiellement convoité par Woki et Flament depuis 15 mois, les deux solutions favorites du poste sont actuellement touchées. En partant de ce fait, quelles options se démarquent pour assurer l'intérim, derrière ?

Si l'un de nos confrères évoquait le cas Jelonch, qui coche pas mal de cases pour faire un potentiel 4 de niveau international, il ne paraît pas être l'option la plus crédible, à une grosse quinzaine de jours du début du Tournoi. En effet, celle-ci se trouve plutôt du côté de Montpellier et de Bastien Chalureau, à en croire les déclarations du staff tricolore en novembre. Ce dernier faisant partie des garçons qui étaient "allés chercher ce maillot bleu", martelait encore Galthié il y a peu. Alors le colosse (2m02 pour 118kg) tient-il la corde pour être aligné aux côtés de son compère de club Paul Willemse ? Davantage considéré comme un numéro 5 par le passé, l'ancien toulousain possède aujourd'hui la faculté d'évoluer des deux côtés de la cage avec la même aisance depuis son renouveau au MHR, et sa perte de poids importante. Un profil unique en France aujourd'hui, qui pourrait plaider sa cause.

Mais ce n'est pas tout. Cette 2ème ligne à presque 250kg, c'est également l'assurance d'une solution puissance non négligeable au niveau international. Une doublette que se plaît d'ailleurs à utiliser Montpellier lorsqu'elle est disponible et qui porte ses fruits à chaque fois, à l'image du match sur la pelouse des Ospreys le week-end dernier, perdu certes, mais où le force de frappe du pack des Cistes a marqué les esprits. D'ailleurs, Chalureau inscrivit un essai tandis que Willemse, lui, alla par deux fois derrière la ligne. Le hic ? C'est peut-être finalement le manque d'expérience en Bleu du champion de France en titre. Appelé en cours de tournée pour la première fois avec le XV de France en novembre dernier, l'Héraultais n'a connu que 26 minutes de temps de jeu sous la tunique frappée du coq. Quant Thibaud Flament compte 11 sélections dont 5 titularisations avec les Bleus...

Fabien Galthié ayant fait comprendre que prime serait faite à l'expérience collective qu'à la forme du moment pour ce début de Tournoi 2023, "La Flamme" pourrait alors avoir la faveur du staff, si son épaule est suffisamment remise d'ici la semaine de préparation au match contre l'Italie. À moins que comme l'an passé, ce premier match du Tournoi face au voisin transalpin ne serve à tenter quelque chose pour l'encadrement tricolore. L'on pense ici à Dylan Cretin, titulaire en 6 à pareille époque en 2022, avant de regagner le banc pour la rencontre face à l'Irlande...

