TOP 14. Bastien Chalureau (MHR) : de la prison au toit de l'Hexagone

Arrivé à Montpellier sur la pointe des pieds en 2020, le solide 2ème ligne s'est fait un nom dans l'Hérault, jusqu'au titre de champion de France.

Le gars a tout connu, ou presque. C'est en tout cas ce que corroborait son président Mohed Altrad, au sortir de la finale de Top 14 remportée par le MHR face à Castres vendredi dernier. Lui ? Il s'agit bien sûr de Bastien Chalureau, un nom qui, malgré ses 30 ans, n'a jamais été autant sur les bouches des observateurs hexagonaux qu'aujourd'hui. Il faut dire que la poutre du pack montpelliéraine en cette fin de saison, ce fut lui. Pourtant, rien ne predestinait à ça celui qui connut les murs de la prison autrefois, qui frôla aussi une amputation dans sa vie.

Dire que Chalureau est un revenant est-il usurpé ? On vous laisse en juger. Reste qu'il y a 3 ans encore, il était la risée du recrutement du Stade Toulousain. En plus de 6 mois à Ernest-Wallon, l'ancien nivernais n'était apparu qu'une seule fois sur une feuille de match, avant que l'aventure ne se termine à la suite d'un incident soldé par des poursuites pénales et une condamnation... Depuis, le natif de Mondavezan a beaucoup travaillé, et progressé, notamment physiquement (il a perdu 12 kilos depuis son arrivée). Recruté par Montpellier en tant que joker médical début 2020, puis prolongé jusqu'en 2025 désormais, le colosse (2m02 pour 118kg) sort d'une saison pleine à 25 matchs, lors de laquelle il s'est pleinement affirmé. Même si là encore, rien n'était acquis sur la ligne de départ.

Membre à part entière de la rotation du groupe des 23 des Cistes tout au long de l'exercice, alternant entre les numéros 4, 5 et 18, Chalureau est surtout un titulaire à part entière lorsque le "pousseur" des Bleus Paul Willemse n'est pas là, ou bien que le staff cherche à densifier son pack et les aligne ensemble. Mais en avril, les Héraultais perdent leur 38 tonnes, victime d'une grave blessure au genou. Ce qui laissait une autoroute à 4 voies au principal intéressé pour récupérer le numéro 5 du club. Reste qu'il fallait assumer le statut, face notamment à des spécialistes (nous y compris) qui voyaient mal Montpellier exister sans Willemse et leur meilleur joueur, Cobus Reinach.

Là, Chalureau a même retourné les avis les plus tranchés sur la question. Auteur d'une fin de saison en boulet de canon, le grand tatoué a notamment sorti des phases finales de dingue en Top 14, où sa densité physique et son abattage firent merveille en demie et en finale. Demandez plutôt aux Castrais, décontenancés par les charges de titan, les plaquages désintégrants et les passes en pivot de l'ancien pensionnaire de ProD2. Si bien qu'avec son profil très rare et le manque de réservoir en 5 derrière Willemse et Taofifenua, certains n'hésitent plus à arguer que Bastien Chalureau serait aux portes de l'équipe de France...