Tournoi 2021 - XV de France. Grégory Alldritt (Stade Rochelais) forfait, Cameron Woki (UBB) appelé

La Fédération française de rugby a indiqué ce jeudi que le 3e ligne du Stade Rochelais Grégory Alldritt était contraint de céder sa place à Cameron Woki.

XV DE FRANCE - Thomas Ramos forfait, Rattez le remplace dans la liste des 37Nouveau coup dur pour les Bleus. Après le forfait du Toulousain Thomas Ramos, remplacé par Vincent Rattez (MHR), c'est au tour de Grégory Alldritt de céder sa place dans le groupe France. La raison de son absence n'a pas été communiquée ni sa durée. On sait cependant qui le remplace : il s'agit du Bordelais Cameron Woki. Alldritt avait été particulièrement en vue lors de l'édition 2020 du Tournoi, remportant à plusieurs reprises le trophée d'homme du match. C'est une vraie chance pour le 3e ligne de l'UBB de marquer des points après la Coupe d'Automne des Nations où il avait été titulaire contre l'Italie et l'Angleterre. Le Stade Rochelais "tient à préciser que son troisième ligne passera des examens médicaux en tout début de semaine prochaine, qui pourraient entraîner une indisponibilité de quelques jours et l'empêcher de rejoindre le XV de France la semaine prochaine."