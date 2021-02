Tournoi 2021. Jelonch en 6, Penaud à l'aile, les explications de la compo' des Bleus

Vous commencez à connaître le principe : on vous décortique les choix des coachs dans la composition des Bleus via leurs explications.

Sur la plateforme Twitch comme sur d'autres, Fabien Galthié et Raphael Ibanez ont donc donné les raisons des quelques ajustements de leur groupe en vue de la rencontre face à l'Irlande par rapport à la semaine passée. Si les 23 restent évidemment dans la continuité de l'équipe qui en a passé 50 à l'Italie samedi dernier, les 2 changements au sein du XV de départ ont dû vous tarauder si vous avez pas pu voir la conférence de presse du staff. Comme annoncé dans la presse spécialisée ici et là dans la semaine, Damian Penaud remplace bien Teddy Thomas sur l'aile droite tricolore, pourtant auteur au Stade Olympique de l'une de ses prestations les plus abouties sous le maillot français. "Teddy a réalisé un très bon match à Rome la semaine dernière, où il a été vraiment très performant lors de ce rendez-vous", lance en préambule le sélectionneur des Bleus. Mais "l'option Damian Penaud correspond à un profil qui va nous permettre d'être présent là où nous imaginons que les Irlandais vont nous emmener, c'est-à-dire dans les couloirs et dans le combat aérien. Damian semble tout à fait disposé à répondre à cette spécificité-là, tout autant que Gabin (Villière) sur l'autre aile." De fait, le finisseur du Racing 92 trouvera place sur le banc des remplaçants, où son punch pourrait amener une plus-value importante dans une fin de rencontre qui se pourrait être serrée à Dublin.

L'autre grand changement, c'est donc la titularisation d'Anthony Jelonch en numéro 6, en lieu et place de Dylan Cretin, pourtant lui aussi très à son aise à Rome la semaine passée. Fabien Galthié a d'ailleurs tenu à souligner qu'il avait "été performant sur le terrain partout où on l'attendait". Alors pourquoi le placer cette fois sur le banc, nous direz-vous ? Tout simplement parce que le Castrais est un roc, là où le Lyonnais est un garçon un peu plus longiligne, plus adapté à un adversaire qui prône le déplacement. "Le choix de Jelonch, c'est aussi celui de faire bouger notre groupe. Il a cette capacité à être dur dans le combat, dur dans l'intensité. Il a notamment cette spécificité de devenir de plus en plus dominant au fur et à mesure que l'intensité monte, c'est pour cela que nous l'avons choisi."

Enfin, vous aurez pu noter que le banc, au-delà des présences de Cretin et Thomas, donc, a lui aussi connu quelques ajustements au niveau de ses fameux "finisseurs". Si les entrées gros tonnage de Kolingar ou Atonio étaient attendues, l'absence de Louis Carbonel l'était moins. "Louis a fait une belle entrée à Rome et nous fait surtout de bons entraînements", a notamment reconnu l'ancien demi de mêlée. Mais Anthony Bouthier, hors-groupe lors du dernier match, a pour lui des qualités élargies que le jeune numéro 10 toulonnais ne maîtrise pas encore. "Anthony a cette qualité de pouvoir couvrir les postes d'arrière et d'ouvreur. On connaît la qualité du jeu au pied de pression irlandais, Brice Dulin risque d'être très sollicité et c'est pour cela que nous avons préféré avoir un arrière de formation sur le banc, capable de jouer 10 plutôt que l'inverse. D'autant qu'Anthony a aussi la capacité de se servir de son pied gauche, ce qui va compter en Irlande." Qu'on soit d'accord ou non avec ses choix, que c'est bon d'avoir un staff qui semble savoir où il va. Maintenant, messieurs les joueurs, c'est à vous !