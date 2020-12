Toulouse et Colomiers vont recevoir un nouveau soutien financier en cette période de crise

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne va à nouveau aider les clubs sportifs professionnels haut-garonnais en cette période de crise.

Déjà concerné par l'aide de l'État, le Stade Toulousain va également recevoir une aide financière de la part du Conseil Départemental de Haute-Garonne. Ce dernier a en effet décidé de soutenir les clubs sportifs professionnels haut-garonnais en mobilisant "à l’occasion de ce second plan d’urgences sociales, un fonds exceptionnel d’1 M€." Cette somme vient s'ajouter aux 250 000 euros apportés en avril dernier par le département. Comme Toulouse, Colomiers, pensionnaire de Pro D2, est concerné par cette aide. "Ce fonds d'urgence vise à pérenniser les activités sportives et à apporter une compensation financière indispensable à la restructuration du modèle économique de ces clubs, mis à mal par cette crise. La répartition financière de ce fonds d'aides a été décidée en concertation avec les présidents des 7 clubs concernés, sur la base des pertes subies par chaque club, du fait de l’épidémie de COVID-19", précise le communiqué relayé par le Stade Toulousain. Sont également concernés : le Fenix Toulouse Handball, le Toulouse Football Club, le Toulouse Olympique XIII, Spacer’s Toulouse et le Toulouse Métropole Basket.