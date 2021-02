Toulouse en feu follet, le LOU en pragmatique : tous les essais [VIDÉO]

Les Lyonnais se sont imposés pour la deuxième fois de la saison face à Toulouse, au terme d'un match plaisant.

Il fallait être devant son poste de télévision ce samedi soir pour voir du beau rugby entre le LOU et le Stade Toulousain. Si les locaux se sont imposés sur le score de 31 à 23, Toulouse pouvait espérer un point de bonus défensif mais les Lyonnais étaient bien en place défensivement. On pense à tous les ballons de Cheslin Kolbe qui ont été réduit à néant par les bons plaquages des hommes de Pierre Mignoni.

Josua Tuisova a également été en vue avec beaucoup de ballons touchés et des prises d'intervalles qui n'étonnent plus personne. Il a également joué au poste de numéro 8, en amenant un essai pour Toby Arnold suite à un départ de mêlée. En face, les jeunes toulousains Delibes et Cramon ne sont pas restés sur le bas-côté durant la partie. Jonathan Wisniewski, ouvreur lyonnais, a pesé sur le match, maintenant les Toulousains à distance toute la partie, que ce soit avec le ballon ou par le score.