Toulouse concède le nul face à Castres et enchaîne un troisième match consécutif sans victoire [ VIDEO]

Sous un vent impressionnant, les Toulousains se sont sabordés et n'ont pas su se sortir de l'étau castrais.

Les Toulousains étaient attendus au tournant ce samedi après deux défaites consécutives face à Lyon et à Paris, et ils le savaient. D'autant que malgré une grosse dizaine d'absences entre les internationaux et le reste, les stadistes pouvaient compter sur les retours de Kaino, Mauvaka ou Elstadt pour vaincre des Castrais requinqués par leur victoire face au Racing le week-end précédent. Oui mais voilà, le CO a souvent cette faculté a faire déjouer ses aversaires et les Hauts-Garonnais n'ont pas échappé à la règle sous le vent ébouriffant d'Ernest-Wallon.

Après un début de match compliqué marqué par un carton jaune prématuré de Tekori pour anti-jeu (3ème minute), les Rouges et Noirs finissaient par prendre la main au score grâce à un essai de Mauvaka sur ballon-porté. Mais face à une équipe tarnaise accrocheuse et avec de fortes bourrasques dans leur dos, les locaux se sont peut-être un peu bridés tout seuls, usant et abusant du jeu au pied sans jamais vraiment profiter des espaces laissés par les visiteurs sur les extérieurs notamment. Résultat, les partenaires de Tyler Ardron restaient à portée de fusil et voilà comment la deuxième période s'annonçait très difficile pour les hommes du président Lacroix. Dans le sillage d'un Tom Staniforth impressionnant, le jeu très frontal du CO finissait par payer quand peu avant l'heure de jeu, Combezou venait scorer après une séance de pillonnage en règle des siens.

Tout ce qu'il fallait pour voir (enfin) les Toulousains entreprendre et mettre la défense castraise à mal, qui malgré tout pliait mais sans jamais rompre. Alors qu'Urdapilleta et Holmes se répondaient face aux perches, ce dernier avait la balle de match entre ses pieds après une belle percée de Max Médard, mais voyait son drop fuir les poteaux après la sirène. Un match nul logique, clos à 16 partout, que l'arrière toulousain résumait lors une tirade sans équivoque au micro de Canal Plus dans la foulée : "C'était une bouillie de rugby".