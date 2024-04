TOP14. Un accident de jeu sanguinolent et des points : le colosse Joël Merkler bien amoché face à Toulon

A la sortie d’un ruck, le demi de mêlée toulonnais était en effet bousculé par son homologue Paul Graou , et posait son pied là où il le pouvait. Désolé devant un Merkler en sang, on lisait sur ces lèvres "j’ai pas fait exprès."

Heureusement, celui sur qui le staff des Bleus avait des vues il n’y a pas si longtemps est solide et tenace. Le front recouvert d’un épais bandage, il repartait au combat pour les 20 dernières minutes. Et cela payait, puisque le Catalan finissait par marquer, en force, le dernier essai toulousain. Et surtout le premier de sa carrière chez les professionnels…