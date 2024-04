TOP14. Avec Dupont, Ntamack, Mauvaka, Cros… L’armée toulousaine est en mission commando avant le choc face au Racing

Après la courte défaite face au RCT avec une équipe remaniée, le Stade Toulousain retrouve ses cadres pour la réception du Racing ce samedi.

Du beau monde était présent sur la pelouse annexe d’Ernest-Wallon en début de semaine pour la reprise de l’entrainement des rouge et noir.

De nombreux cadres ont fait leur retour après avoir été mis au repos ou en vacances par le staff la semaine dernière.

L’équipe qui a perdu d’un petit point face à Toulon (19-20) au Stade Vélodrome de Marseille risque donc d’être fortement modifiée.

Des internationaux font leur comeback

Parmi les joueurs qui ont repris l’entraînement côté toulousain, on retrouve les joueurs du XV de France, Cyril Baille, Peato Mauvaka, François Cros, Antoine Dupont (en stage avec France 7 à Capbreton), Matthis Lebel et l’Argentin Juan Cruz Mallia.

D’autres internationaux s’étaient entraînés la semaine dernière, sans pour autant participer à la rencontre face au RCT. Ils étaient également présents en début de semaine pour préparer le match du Racing.

Romain Ntamack, Blair Kinghorn, Pita Ahki, Richie Arnold et Dorian Aldegheri feront sûrement partie de la feuille du match face au club parisien.

La seule incertitude concerne Joel Merkler. L’international espagnol ne s’est pas entraîné à cause de sa coupure au niveau du visage, reçue lors du choc face à Toulon. Une entaille nécessitant 16 points de suture pour le pilier droit.

Victoire indispensable

L’armada toulousaine est donc de retour pour un match très important en vue des phases finales. Avec une victoire, le club haut-garonnais distancerait le Racing, actuel troisième, avec 4 points de retard sur les coéquipiers de Thibault Flament.

Entre la Champions Cup et les matchs internationaux, le Stade Toulousain a souvent dû faire tourner son effectif. Même si les jeunes joueurs ont montré qu’ils étaient bien plus que de simples doublures (Paul Costes, Joshua Brennan, Guillaume Cramont, Joel Merkler…). Le renfort de joueurs expérimentés au plus haut niveau va faire du bien à Toulouse.

Car les hommes d’Ugo Mola ne sont pas dans leur meilleure forme en championnat, avec 3 défaites lors des 4 derniers matchs (USAP, UBB et RCT).

Le match de ce samedi va sûrement être spectaculaire face à des Racingmen revanchards, eux qui avaient perdu à domicile lors de la phase aller (défaite 20-27).