TOP14. Lyon, Clermont, Montpellier : quel club a le plus de chance de jouer l’access-match de la peur ?

Le sprint final dans la lutte pour le maintien est lancé en Top 14, et parmi les équipes concernées, deux anciens (récents) champions de France bataillent pour rester dans l'élite.

Montpellier, l'équipe la plus en danger ?

Durant de longues journées, Montpellier était la lanterne rouge du Top 14, et accusait un retard conséquent sur ses concurrents directs. Désormais, le MHR a redressé la barre, et a avancé d'une case, laissant Oyonnax à douze longueurs derrière.

Néanmoins, avec 38 points, les hommes de Patrice Collazo sont loin d'être tirés d'affaire, et comptent quatre points de retard sur le LOU et l'ASM. Malgré une belle série de quatre victoires consécutives dont deux à l'extérieur face au Racing 92 et à Oyonnax, les Cistes sont retombés dans leurs travers.

Ces derniers ont perdu à domicile contre Paris, après avoir pris une dérouillée du côté de la rade. Le week-end dernier, la marche était trop haute face à Pau. Pour la fin du championnat, Montpellier a un calendrier plutôt favorable avec la réception de l'USAP dès ce week-end. Si les Catalans excellent à domicile, ils ont plus de mal à l'extérieur avec seulement 8 points de pris depuis le début de l'année.

Ensuite, un voyage à Castres, puis la réception du Stade Toulousain, qui devra jongler avec la Champions Cup. Montpellier enchaînera début juin avec une réception décisive du LOU, avant de se déplacer à Clermont ! Pour le moment, sans aucun doute, le MHR est tout proche de l'access-match.

La dégringolade pour l'ASM

Un temps dans le Top 6 et potentiel candidat à la qualification, l'ASM a revu ses ambitions à la baisse et pointe désormais à la onzième place du Top 14. Si les affaires marchent plutôt bien en Challenge Cup, Baptiste Jeaunau et ses coéquipiers ne trouvent pas la solution dans le championnat français.

Ces derniers n'ont remporté qu'un seul match de Top 14 lors des sept dernières rencontres, et sortent d'une déculottée monumentale sur la pelouse de Chaban-Delmas. En plus de cela, Clermont doit jouer sur deux tableaux, car une demi-finale de Challenge Cup attend les Auvergnats lors du premier week-end de mai, face aux Sharks.

Le calendrier n'est également pas clément, avec la réception de Paris prochainement, qui est le leader du Top 14, et l'équipe qui est la plus prolifique hors de ses bases. Les soldats roses n'ont perdu qu'un seul match lors des cinq derniers déplacements.

Ensuite, les Jaunards joueront sur la pelouse de Perpignan, dans le chaudron d'Aimé-Giral, avant de recevoir le CO. Le mois de juin s'annonce aussi chargé avec un déplacement à Toulon avant de finir par le match de la peur face au MHR à domicile.

Et le LOU dans tout ça ?

Également avec 42 unités au compteur, le LOU se place bon douzième du Top 14. En manque de stabilité, les coéquipiers de Léo Berdeu payent leur manque de résultats à l'extérieur. D'ailleurs, ces derniers sont les mauvais élèves du championnat avec seulement un petit point ramené lors des onze déplacements !

Une fois de plus, ce week-end n'a pas dérogé à la règle avec plus de 50 points encaissés à Perpignan, montant leur total à 405 unités depuis le début de la saison. Heureusement, à domicile, le LOU reste une valeur sûre, et va recevoir trois fois lors des cinq prochains matchs, à commencer par Pau.

Ensuite, ces derniers prendront la direction de Toulon, puis accueilleront le Racing 92 et joueront un match décisif face au MHR à l'extérieur. Les Lyonnais finiront la saison par la réception de Toulouse. Le LOU n'est donc pas à l'abri qu'un des "cadors du Top 14 s'impose au Matmut Stadium, d'autant plus si Toulouse doit jouer la première ou deuxième place. Pas le droit au faux pas !

