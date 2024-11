TOP14. L'USAP s'offre une légende de Clermont et muscle son pack

Après 10 ans de fidélité, Peceli Yato a choisi de tourner la page de l'ASM, il prendra la direction de Perpignan la saison prochaine et apportera toute son expérience aux Catalans.

Coup de tonnerre dans le mercato du Top 14 : Peceli Yato, l’emblématique troisième ligne de Clermont, portera les couleurs de l’USAP la saison prochaine. Une info révélée par L’Indépendant et confirmée par L’Equipe. Le Fidjien de 31 ans, capable de dépanner en deuxième ligne, a donné son accord pour un contrat de deux ans avec Perpignan.

Une décennie auvergnate et un départ de poids

Arrivé en Auvergne en 2012, Yato n’a pas mis longtemps à devenir l’un des chouchous du Michelin. Avec plus de 170 matchs sous le maillot jaune et bleu et 58 essais, il a marqué de son empreinte l’histoire de l’ASM Clermont. L’international fidjien (22 sélections) est connu pour ses charges dévastatrices et sa capacité à casser les lignes.

Mais après dix ans de bons et loyaux services, l’heure est venue pour lui de relever un nouveau défi. Yato retrouvera à l’USAP un visage familier en la personne de Franck Azéma, l’homme qui l’avait lancé en Top 14 en 2014 lors d’un match face à Bayonne.

L’USAP muscle son pack

Après avoir attiré le Sud-Africain Tristan Tedder en provenance du Racing 92, l’USAP continue de renforcer son effectif en vue des prochaines saisons. Et avec Yato, c’est un sacré coup réalisé par les Catalans, surtout dans un secteur de jeu où plusieurs joueurs comme Alan Brazo, Lucas Bachelier ou Patrick Sobéla arrivent en fin de contrat.

Pour Perpignan, qui vise la stabilité en Top 14, l’apport d’un joueur aussi expérimenté que Yato sera précieux. Sa puissance et sa polyvalence devraient faire des ravages sous le maillot sang et or.

Un nouveau souffle en Catalogne

Le public catalan peut déjà se réjouir d’accueillir un joueur qui ne laisse jamais indifférent. Si Yato a parfois été gêné par des blessures, son activité sur le terrain reste impressionnante. À Perpignan, ilespère retrouver une nouvelle dynamique et, écrire une nouvelle page de sa carrière à Aimé-Giral.

L’USAP n’a pas fini de surprendre, et avec un guerrier comme Yato, les Catalans semblent plus que jamais prêts à s’installer durablement en Top 14.