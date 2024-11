TRANSFERT. TOP 14. Un Toulonnais vers l'USAP, qui lorgne aussi un puissant Clermontois

L'USAP en quête de puissance ! Le troisième ligne Mattéo Le Corvec et Peceli Yato pourraient rejoindre Perpignan, qui rêve aussi du retour de Tristan Tedder.

L’USAP s'active sur le marché des transferts à l'instar du MHR. Selon Midi Olympique, le club catalan est en passe de signer le troisième ligne toulonnais Mattéo Le Corvec.

Âgé de 23 ans, ce jeune joueur possède un gros potentiel et s’est déjà illustré sous le maillot du RCT. Perpignan voit en lui un atout pour renforcer son pack et apporter de la densité en troisième ligne.

Mattéo Le Corvec, le jeune espoir du RCT

Le Corvec, connu pour son énergie et son agressivité sur le terrain, n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison avec Toulon (2 titularisations, 167 minutes).

Ce manque d’opportunités pourrait bien le convaincre de rejoindre les rangs de l’USAP. Perpignan, qui souhaite solidifier son effectif, mise sur son profil dynamique pour injecter du sang neuf dans l’équipe.

Autre dossier chaud, celui du puissant troisième ligne Peceli Yato, selon L'Indépendant et Rugby Prime. À 31 ans, l’international fidjien n'est plus à présenter. Sa polyvalence et sa puissance physique pourraient offrir à Perpignan une option supplémentaire, que ce soit en troisième ligne ou dans la cage voire au centre, grâce à sa capacité à couvrir plusieurs postes. Cependant, la concurrence sera rude pour s’attacher ses services, car Yato suscite de l’intérêt dans le Top 14.

Tristan Tedder, le retour en Catalogne ?

Le club catalan pourrait aussi marquer un grand coup en rapatriant l’ancien ouvreur/arrière Tristan Tedder. Depuis son départ de Perpignan pour le Racing 92, le Sud-Africain n’a pas eu le rôle de leader espéré. Un retour pourrait être bénéfique pour les deux parties, offrant à l’USAP une solution fiable à l’ouverture et en 15.

Avec ces possibles renforts, l’USAP affiche clairement son ambition : se maintenir dans l’élite et viser plus haut. Reste à voir si ces négociations vont aboutir, mais l’arrivée de tels profils pourrait bien transformer le visage de l’équipe catalane pour la saison prochaine.