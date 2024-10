TOP14. ’’Je ne cherchais pas à l’attaquer’’ : quand Billy Vunipola évite son frère sur le terrain

À l’occasion du match Montpellier-Vannes, les frères Vunipola se sont affrontés pour la première fois en Top 14. Billy revient sur ce moment particulier pour le Midi Olympique.

Si le Top 14 est habitué à voir se croiser des fratries sur les terrains ces dernières années, ce week-end était particulier pour les frères Vunipola. En effet, Billy et Mako se sont rencontrés à l’occasion de la rencontre entre Montpellier et Vannes.

Les deux frères ont l’habitude de se croiser sur le terrain depuis leurs débuts, mais ils ont toujours porté le même maillot (avec les Saracens et le XV de la Rose).

Le plus jeune (Billy Vunipola, MHR) s’est confié au micro de Midi Olympique sur la préparation de cette rencontre :

C’était étrange, je vais être honnête. Je l’ai vu hier. C’était très bien de le voir et nous donner des nouvelles. Je pense que la distance nous a rapprochés, sachant qu’il n’est pas là tout le temps. Du coup, nous apprécions beaucoup plus ces moments ensemble

"Je ne cherchais pas vraiment à l'attaquer"

« Ce n’est pas que je ne l’appréciais pas, mais on s’y habitue au bout de 10 ou 11 ans. C’était très agréable de le voir, mais c’était très difficile de jouer contre lui. Je ne dirais pas que j’essayais de l’éviter, mais disons que je ne cherchais pas vraiment à l’attaquer. »

Des confidences amusantes tant on sait que ces deux joueurs aiment se frotter aux adversaires dans les points de rencontres. Après ce match, les deux frères vont reprendre le cours de la saison avec leurs clubs respectifs.

Le Top 14 est un marathon et il faut déjà basculer sur le prochain match. Le RC Vannes se déplace à Clermont et le MHR à Toulon, la lutte fratricide pour le maintien continue plus que jamais.