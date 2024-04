RUGBY. TOP14. La Rochelle en quête de rédemption avec un déplacement périlleux à Castres

Après une lourde défaite face au Leinster (40-13) en Champions Cup, la Rochelle doit se relancer en TOP 14 sur la pelouse de Castres.

Les doubles tenants du titre de Champions Cup ne pourront pas réaliser la passe de 3, suite à la défaite sans appel des Rochelais face aux Irlandais du Leinster.

L’armada toulonnaise composée de Jonny Wilkinson, Juan Martin Fernandez Lobbe, Matt Giteau, Bakkies Botha ou encore Drew Mitchell reste donc le seul club à avoir remporté 3 Coupes d’Europe (désormais Champions Cup) d’affilée (2013, 2014 et 2015).

Une déconvenue contre les coéquipiers de James Lowe qui restera sûrement longtemps dans la tête des Maritimes, qui n’auront jamais réussi à mettre leurs adversaires sous pression durant cette rencontre.

Ce grand écart au score donne justement une raison supplémentaire pour basculer vers d’autres objectifs selon le coach Ronan O’Gara.

L'ampleur du score fait que c'est plus facile à accepter finalement ; si le match avait été serré, nous aurions beaucoup plus de regrets.’’ Propos recueillis en conférence de presse par l’Equipe

Objectif TOP 14

La saison est loin d’être finie pour les Rochelais qui doivent assurer leur qualification pour les phases finales de championnat.

Actuel cinquième du classement de TOP 14, à égalité de points avec le RCT, quatrième, le club de Vincent Merling peut encore prétendre à des barrages à domicile, et même aux deux premières places.

Pour cela, il faudrait un faux pas de Toulouse et du Stade Français, et surtout un sans-faute de la Rochelle. Une fin de parcours parfaite commencerait par une victoire sur le terrain du CO.

Un déplacement particulièrement difficile au stade Pierre-Fabre, d’autant plus que les Castrais jouent, eux aussi, leur qualification, actuellement huitièmes, à 4 points de l’UBB, premier qualifiable.

Si on rajoute à cela, le fait que les coéquipiers de Julien Dumora se sont imposés à Marcel Deflandre au match-aller, ce match risque d’être particulièrement complexe pour les jaune et noir, toujours en quête d’un premier bouclier de Brennus.