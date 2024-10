TOP 14. ‘’Devant ça devrait piquer’’, Lucas Dubois (USAP) annonce la couleur avant de défier Pau

Le perpignanais Lucas Dubois se prépare à un match rugueux lors de la réception de la Section Paloise à Aimé Giral.

Perpignan veut monter en puissance en ce début de saison et cela passe par une victoire à domicile ce samedi face à Pau. Après avoir lancé sa saison contreClermont (33-3), l’USAP doit confirmer son réveil.

Les trois défaites inaugurales avaient mis le feu dans la maison des sang et or et il fallait réagir vite. Il faut dire que le non-match des Auvergnats les a bien aidés. Lucas Dubois se livre sur cette première victoire au micro de Rugbyrama :

On avait tous à cœur de se rattraper, les trois premiers étaient vraiment compliqués pour nous dans le contenu et l’engagement. Face à Castres, on avait commencé par rectifier le tir. Puis revenir à Aimé-Giral, avec nos supporters, tout le groupe s’était assuré de lancer la saison comme il se devait.

Désormais, il faut valider le travail accompli en réalisant un match plein à Aimé Giral face à un concurrent direct. La Section arrive avec des certitudes et peut se targuer d’avoir accroché un bonus offensif contre le Stade Français la semaine dernière (30-16). L’ailier catalan est conscient du combat qui attend ses partenaires.

Face à une très bonne équipe, un peu comme nous, avec peut-être un peu plus d’occupation et de combat dans son jeu, il faudra être précis dans les rucks et les points de rencontre. Devant, ça devrait piquer, on connaît leurs qualités, à nous d’arriver à être le plus pertinent possible pour se mettre dans de bonnes conditions et poursuivre sur notre lancée. »

Depuis le début de saison, les Béarnais sont redoutables à domicile avec des victoires nettes face à Bayonne (51-29) et Paris (30-16). Cependant, ils ne trouvent pas la clé pour performer à l’extérieur, loin de leur public.

Le match de samedi sera un nouveau test pour les deux équipes qui se connaissent sur le bout des doigts. Une rencontre scrutée de près par les Vannetais, Bayonnais et autres Montpelliérains, tous à la lutte pour le même objectif : le maintien.