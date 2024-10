TOP 14. ‘’La victoire contre La Rochelle ? Ce n’est pas un titre’’ lance un Iturria déterminé

Arthur Iturria, nouveau leader bayonnais, revient sur la victoire impressionnante des siens face à La Rochelle et explique son rôle au sein du vestiaire.

Après un match abouti et une première victoire lors d’une délocalisation à San Sebastian, Arthur Iturria s’impose comme l’un des leaders du groupe basque. Dans les colonnes du Midi Olympique, il revient sur ce succès fondateur et se projette sur la suite de la saison.

« C’est forcément bénéfique pour travailler correctement, dans la bonne humeur et avec plus de sérénité. Nous avons conscience que nous n’avons rien gagné, que ce n’est pas un titre. Nous restons très humbles par rapport à ça, mais c’est une victoire à domicile qui est importante avant la réception du Racing. Lundi, nous avons attaqué avec de la récupération, car la rencontre a été difficile et aujourd’hui, nous avons basculé sur la préparation du Racing. »

Un début de saison en dents de scie

Si l’Aviron Bayonnais a bien réagi en dominant les Maritimes à Anoeta (37-7), le début de saison n’était pas aussi convaincant que ce match. Les précédentes victoires à domicile (contre Perpignan et Montpellier) avaient été arrachées dans les derniers instants, dans la douleur.

Les débâcles en déplacement à Clermont (26-10) et Pau (51-29) montraient un Bayonne en difficulté à l’extérieur, incapable de se montrer dangereux loin de ses bases. Mais le dernier match à Bordeaux (30-27) est un contre-exemple, avec une excellente performance des Basques qui ont poussé les Girondins dans leurs derniers retranchements.

Des retours importants

Cette dynamique positive est en partie due au retour des internationaux. Mateo Carreras, revenu du Rugby Championship, va apporter tout son punch à la ligne de trois quarts. Manu Tuilagi, qui a fini de soigner sa main, amène toute son expérience et sa puissance au centre du terrain. Deux poids lourds du rugby international qui feront la différence sur les pelouses de Top 14.

« C’est compliqué de faire la saison avec un seul capitaine »

« Avec Baptiste Héguy et Camille Lopez, nous sommes les trois capitaines. Je l’ai déjà été à Clermont. Ça me plaît. On est trois, mais il y a pas mal de leaders, ça te permet de ne pas tout le temps être le moteur de quelque chose. On est un paquet à pouvoir assumer ce rôle, c’est une bonne chose. Quand tu n’as qu’un capitaine, il est souvent sur la pelouse. C’est compliqué de faire la saison avec un seul capitaine qui fait tous les matchs. »

En 2ᵉ comme en 3ᵉ ligne, l’ancien Clermontois prend de l’épaisseur et guide les hommes de Grégory Patat sur le terrain. Avec les co-capitaines Héguy et Lopez, il devra guider l’Aviron vers l’objectif de la saison : le maintien.