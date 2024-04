TOP14. 5 raisons pour lesquelles le bouillant MHR-USAP est le match à ne pas rater ce week-end

Cette 22e journée de TOP 14 s’annonce passionnante avec un Toulouse/Racing, La Rochelle/Toulon, mais surtout un MHR/USAP qui risque de faire des étincelles.

Le match de ce week-end au GGL Stadium entre Montpellier et Perpignan va être déterminant pour l’avenir des deux clubs, aux dynamiques actuelles totalement opposées.

Le MHR joue son maintien

Deux saisons après avoir obtenu son premier bouclier de Brennus, le MHR connaît une saison galère. Les Héraultais sont toujours en pleine lutte pour leur maintien en première division, à cinq journées de la phase régulière.

Les joueurs de Patrice Collazo sont treizièmes du championnat, à quatre points du LOU (12e), une victoire contre les Catalans pourrait ainsi les faire sortir de la zone rouge, en cas de défaite des Lyonnais à domicile contre Pau.

Une situation difficile pour les Montpelliérains, pire attaque du TOP 14, avec moins de 20 points inscrits par rencontre.

Les coéquipiers de Yacouba Camara n’arrivent pas à imposer de longues séquences offensives pour franchir les défenses adverses, à l’image de la défaite à domicile contre le Stade Français (10-12).

L’USAP en grande forme

Si le MHR est sous pression et doit impérativement gagner, les Perpignanais marchent sur l’eau, avec 4 victoires lors de leurs 4 derniers matchs.

Des succès qui impressionnent et font de l’USAP une des équipes les plus attrayantes du championnat, au point de faire désormais partie des prétendants pour les phases finales.

Avec seulement 3 points de retard, sur La Rochelle, sixième et premier qualifiable pour les barrages, Franck Azéma et ses hommes peuvent dorénavant tourner la tête vers le haut du classement.

Un jeu spectaculaire produit par Perpignan

A l’image de leur dernier match contre le LOU, où le club de François Rivière a largement battu Lyon (51-20), en inscrivant pas moins de 7 essais.

L’USAP est irrésistible dès que la machine commence à se lancer, avec l’ouvreur australien Jake McIntyre, chef d’orchestre d’une ligne d’attaque perforante et décisive.

Mais aussi grâce à des ailiers supersoniques comme Ali Crossdale et Tavite Veredamu (deuxième meilleur du TOP 14 avec 11 essais), Perpignan est redoutable sur les phases de contre-attaque, surtout dès que les équipes adverses laissent un peu d’espace sur les extérieurs.

Une ambiance de folie

Les deux clubs du sud de la France se retrouvent donc ce samedi, pour un choc qui s’annonce bouillant, avec des supporters sang et or qui feront le déplacement au GGL Stadium.

Le club du MHR a d’ailleurs décidé de restreindre l’achat des places pour privilégier les abonnés des Cistes face à l’engouement des Catalans, avec une tribune (Twickenham) qui devrait être entièrement consacrée.

Le président Mohed Altrad avait réagi suite à cette décision du club montpelliérain et de l’enthousiasme des fans de l’USAP.

Le public de Perpignan ne doit pas nous envahir lors de la rencontre (rires). Ça reste le stade de Montpellier, ça n'est pas Aimé-Giral. On leur donnera ce qui est dû, aucun souci. Et on les accueillera avec plaisir et chaleur’’ Source : Midi Libre

Un championnat toujours plus serré

Dans une compétition où 10 points séparent le douzième (Lyon), du sixième (La Rochelle), chaque confrontation va compter à cinq journées de la fin de la phase réglementaire.

Le MHR et l’USAP vont tout faire pour essayer de se donner de l’air et s’assurer une prochaine saison en Top 14, même si Perpignan peut aussi prétendre à une place au soleil dans les 6 premiers.

Rendez-vous samedi, pour savoir si les Catalans vont enchaîner une cinquième victoire consécutive, ou si les Héraultais vont réussir à se sortir de cette spirale de 3 défaites d’affilée.