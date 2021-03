Top 14/Pro D2. Classement des centres de formation 2019/2020 : Première historique pour l'UBB

Le classement des centres de formation, dont l’évaluation des centres de formation repose sur les résultats sportifs et scolaires obtenu, a été dévoilé.

Top 14/Pro D2 - Classement des centres de formation : Toulouse détrône AgenLa Ligue nationale de rugby a dévoilé le classement 2019/2020 des centres de formation des clubs professionnels. En Top 14, et pour la première fois, c'est l'UBB qui occupe la première place. "Je tiens à remercier nos éducateurs, nos entraîneurs et tous les administratifs qui œuvrent pour que nos jeunes joueurs évoluent dans les meilleures conditions tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif, a commenté le président bordelais via le site officiel du club. Je souhaite également remercier tous les clubs qui nous entourent et qui réalisent un travail formidable dans la formation des joueurs dès leur plus jeune âge." L'UBB passe donc devant Toulouse, premier l'an passé. Agen, qui était en tête lors du classement 2017/2018, glisse à la troisième place à égalité avec Bayonne.

Pour rappel, voici comment est calculé le classement :

En Pro D2, Aurillac est toujours aussi solide puisque la formation cantalienne occupe encore la première place. L'USAP, qui était 11e en Top 14 à l'issue du classement 2018/2019, s'invite au deuxième rang. On note la dégringolade d'Oyonnax, passé de la troisième place à la 8e. Tandis que le FCG, 4e en Top 14 l'est aussi pour 2019/2020. Belle remontée du Stade Montois (9e > 3e). Provence Rugby est en revanche toujours au dernier rang, mais cela pourrait changer grâce à son nouveau centre de formation. Notez que les deux clubs promus (Rouen Normandie Rugby et Valence Romans Drôme Rugby) à l'issue de la saison 2018/2019 ne sont pas évalués.