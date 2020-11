Top 14/Pro D2 - Aide financière et exonération des charges sociales pour les clubs

Le gouvernement a obtenu l'autorisation de venir en aide financièrement aux clubs professionnels impactés par la crise du Covid-19.

À l'issue des discussions entre le gouvernement et les acteurs du sport professionnel en France, plusieurs décisions ont été prises. Outre celle d'imposer le huis clos pour les matchs jusqu'au mois de janvier 2021, on apprend qu'une aide financière va bien être débloquée. "L’Elysée a confirmé l’accord de la Commission européenne concernant la mise en place d’un fonds de compensation", explique Le Figaro. Comme évoque il y a quelques jours, ce sont 110 millions qui vont être débloqués pour aider à la fois les clubs et les Fédérations. "Un plafond serait fixé par club à 5 millions d’euros", de manière à compenser les pertes liées en partie à la billetterie pour les matchs joués à huis clos jusqu'en décembre. Europe 1 ajoute que "la compensation sera fixée en fonction de l'importance de la billetterie dans le chiffre d'affaires du club, avec donc des adaptations pour chaque club." Autre "aide" du gouvernement, et non des moindres, l'exonération des charges sociales pour les trois derniers mois de l'année 2020.