Top 14. Will Skelton n'a pas le temps et dégage Cretin d'un ruck comme un poussin [VIDÉO]

La technique n'est pas des plus réglementaires, mais elle est efficace et marche à chaque fois pour Will Skelton.

Le Stade Rochelais s'est imposé face au LOU sur le score de 28 à 23 ce samedi soir. On a pu assister à un match solide des Rochelais, mais sans bonus offensif, qui aurait pu leur permettre d'être officiellement premiers du championnat.

L'image du match nous vient de Will Skelton et de son gabarit toujours aussi impressionnant malgré une récente perte de poids. Au retour des vestiaires, les Rochelais mènent largement avec 3 essais inscrits. Le seconde ligne australien décide de faire un peu de ménage dans un ruck, afin d'y vois plus clair. Malheureusement, l'international français Dylan Cretin subira le déblayage de Will Skelton. Cretin s'envole pour se retrouver en touche et le demi de mêlée rochelais préfère éjecter le plus rapidement possible. Une image à ne pas reproduire, mais efficace quand on peut bouger des tonnes à bout de bras.