TOP 14. Villière au repos, Nonu dans le groupe : la composition probable du RCT face à Clermont

Moins d’une semaine après la défaite cruelle en quart de finale de Champions Cup face à Toulouse, il faut déjà se remettre en selle pour le RCT. Pierre Mignoni veut voir ses hommes se relever et la réception de Clermont est un bon événement pour cela.

Pour samedi soir, le manager varois devrait donc adopter une composition d’équipe en conséquence. Mais "Pierrot" doit aussi faire avec les joueurs éreintés ou blessés après la quinzaine européenne.

Ainsi, on sait déjà que Facundo Isa, Kyle Sinckler, Leicester Fainga’anuku et Gabin Villière ne seront pas de la partie, d’après le groupe dévoilé par le RCT.

Des hommes de base, pour la plupart très utilisés ces dernières semaines, qui devront donc êtreremplacés par des garçons "frais".

Le poste de centre en question

Aucun doute sur le fait que Jiuta Wainiqolo rentrera à l’aile, aux côtés de l’autre flèche Gaël Dréan. Idem en numéro 8 où l’absence du tank argentin devrait entraîner la titularisation de Selevasio Tolofua, qui doit se relancer.

Ailleurs, c’est en revanche plus indécis même si Beka Gigashvili devrait donc garder le numéro 3 et Setiano entrer sur le banc au poste de pilier droit. Tandis qu’au centre, les options sont multiples sans qu’aucune ne se dégage avec certitude.

Que fera Pierre Mignoni ? Associer le punch de Tuicuvu à la régularité de Jérémy Sinzelle, pressenti en numéro 12 ? Privilégier de nouveau l’association aux plus de 20 ans de différence Nonu/Cowie, qui avait très bien fonctionné à Castres ? Telle est la question.

Ce qui est plus sûr, c’est que Melvyn Jaminet devrait enquiller à l’arrière et Marius Domon trouver une place sur le banc. A la charnière, Serin et Garbisi devraient aussi faire la paire.



Enfin, devant, Gros et Priso continueront de se partager le temps de jeu, alors que le capitaine David Ribbans enquillera pour une 21ème titularisation en 2ème ligne cette saison. Indispensable.