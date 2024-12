Top 14. Vers une troisième ligne 5 étoiles à l'Aviron Bayonnais : deux cadors dans le viseur

Si Bayonne réalise jusque-là une très bonne saison (5ᵉ du Top 14), les dirigeants s'activent déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine, notamment en troisième ligne.

Qui fera vibrer la troisième ligne de l'Aviron Bayonnais la saison prochaine ? Baptiste Heguy et Esteban Capilla, fidèles au poste, seront de la partie. Arthur Iturria et Baptiste Chouzenoux, eux, y feront des apparitions lorsqu’ils ne dépanneront pas en deuxième ligne. Et que dire de Giovanni Habel-Küffner, véritable couteau suisse capable de briller en flanker comme en numéro 8 ?

Mais avec plusieurs contrats en fin de course et un chantier ouvert, les dirigeants basques cherchent à renforcer leur pack. L’avenir d’Uzair Cassiem, fidèle depuis 2021, est flou. L’international sud-africain (8 sélections), qui aura 35 ans en mars, souhaite prolonger l'aventure à Bayonne.

Pourtant, aucune proposition concrète ne lui a été faite. De leur côté, Rodrigo Bruni, l'Argentin aux 15 sélections, et le Français Rémi Bourdeau pourraient, eux aussi, plier bagage. Les dirigeants bayonnais ont donc du pain sur la planche pour former une troisième ligne compétitive pour la saison prochaine.

Lorenzo Cannone, le colosse italien

Dans leur quête de renforts, les recruteurs de l'Aviron ciblent un gros poisson selon Sud Ouest : Lorenzo Cannone. Le jeune numéro 8 italien, "puissant et dynamique" avec ses 1,90 m pour 102 kg, évolue actuellement au Benetton Trévise. International à 24 reprises, il a brillé lors de la dernière Coupe du monde en France, inscrivant deux essais contre la Namibie et l’Uruguay. "Un profil qui plairait beaucoup en bord de Nive", selon Sud Ouest.

Alexandre Fischer, un guerrier dans le viseur

Un autre nom circule avec insistance : celui d’Alexandre Fischer. Le flanker de l’ASM Clermont, âgé de 26 ans, pourrait quitter son club formateur. En grande forme, il impressionne depuis le début de saison et n’est pas étranger à la bonne dynamique auvergnate. Passé pro en 2018, il bénéficie d’un bon de sortie.

"Un courrier transmis au joueur par ses dirigeants la semaine dernière confirme que l’option pour 2025-2026 a été dénoncée", révèle L’Équipe. Ce quasi-international, privé d'une première cape en 2021 pour un problème de passeport, serait donc libre de s'engager ailleurs. Bayonne, toujours aux aguets, semble particulièrement intéressé.

Un tournant pour Bayonne

L’été s’annonce chaud du côté de l’Aviron Bayonnais, avec plusieurs départs probables. Il faudra s’activer en coulisses pour trouver les nouvelles têtes du pack basque et ne pas se faire doubler par les autres écuries. Lorenzo Cannone et Alexandre Fischer pourraient bien devenir des pièces maîtresses du projet. Reste à concrétiser ces ambitions sur le terrain et dans les bureaux pour que la troisième ligne de Bayonne 2024-2025 soit aussi redoutable sur le papier que sur le terrain.