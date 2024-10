TOP 14. Vannes continue d'impressionner, le Racing 92 galère, les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux

Ce samedi, Vannes et le Racing 92 ont donné le coup d'envoi de la 5e journée de Top 14.

Allez Racing! Bon match à toutes et tous. #RCVR92 pic.twitter.com/pfLjb6MF4w

Le premier essai du Racing 92 a été refusé pour une obstruction.

Et c'est finalement Vannes qui a frappé en premier.

Et là, y’a pas écran ?? #RCVR92

La réponse a été presque immédiate de la part des Franciliens.

10 partout, Cannes est une belle équipe qui rivalise bien face à une équipe du Racing qui a les moyens d'avoir de grands joueurs #Respect Et quel respect du silence quand le buteur tente ! #RCVR92 | #Top14

Malgré un début de match rythmé, les supporters n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans le premier acte.

Ils ont fait une sacree affaire avec owen farell 🤣, on dirait un gars en fin de carriere !!!! #RCVR92

Vannes a bien terminer avec un essai.

Les Racingmen ne manquent pas d'envie mais ils n'y arrivent pas dans les zones de marque.

Quand on a ce niveau, on prend les points. On fait pas les malins. #rcvr92