RUGBY. Toulouse, pas un grand souvenir pour Tristan Tedder : ''J'ai plus regardé que joué''

Titulaire indiscutable à l'USAP, Tristan Tedder réalise une saison de haut vol. Passé par Toulouse, il est revenu, pour Rugbyrama, sur ses années compliquées dans la Ville rose.

S'il ne tire pas forcément la couverture à lui, Tristan Tedder réalise une saison pleine du côté de l'USAP. Talentueux, le demi d'ouverture sud-africain (26 ans), a en effet disputé 21 rencontres cette saison dont 20 dans la peau d'un titulaire, inscrit 4 essais et 106 points sous la tunique sang et or. Homme de base des Catalans, Tedder est revenu, dans les colonnes de Rugbyrama sur son aventure en France. Débarqué à Toulouse en 2016, le joueur a été prêté deux ans plus tard à Bayonne, avec qui il fut sacré champion de France de Pro D2. Avant de rallier Béziers, la saison dernière. Si bien qu'il n'a que très rarement porté les couleurs rouges et noires. Pour le site, il explique avoir pris la bonne décision, son avenir étant bouché à Toulouse : ''C’était une décision mutuelle. À Toulouse, c’était difficile. Il y avait de très bons joueurs et j’avais peu de temps de jeu. C’est notamment pour ça que j’ai été prêté, d’abord à Bayonne puis à Béziers. La décision vient aussi de moi. J’avais dit à mon agent qu’il valait peut-être mieux quitter le Stade Toulousain. En tant que joueur, il vaut mieux jouer que d’être le troisième ou quatrième choix''.

Dans la foulée, Tedder se rappelle d'un souvenir assez douloureux, lorsque le staff toulousain lui avait préféré Kolbe en 10 lors d'une rencontre face au Racing 92.

À ce sujet, j’ai un mauvais souvenir à Toulouse qui me revient. C’était contre le Racing 92 en 2020. Le match d’avant, Zack Holmes avait été expulsé. Cheslin Kolbe avait été titularisé en dix et fait une très bonne prestation. Pourtant, ce jour-là, j’étais le seul ouvreur de formation. Donc, quand j’ai vu que le staff faisait jouer Kolbe et pas moi, j’ai compris qu’il n’avait pas confiance en moi. À ce moment-là, je me suis dit : ''il faut que je m’en aille'' ; ce qui est maintenant chose faite [...] À Toulouse, j’ai plus regardé que joué. Je ne vais donc pas faire de commentaire (lorsqu'on lui demande quel club en France l'a le plus marqué NDLR)

Aujourd'hui épanoui à Perpignan, Tristan Tedder, sous contrat jusqu'en 2023, essaiera de maintenir son club au sein de l'élite. Mais surtout, ce dernier a retrouvé une confiance, visiblement perdue lors de son passage à Toulouse : ''Les entraîneurs m’ont fait confiance dès le début de la saison. Le fait d’enchainer les matchs et d’avoir du temps de jeu, j’ai pris plus de confiance sur le terrain que par le passé. Mais il y a aussi les joueurs autour, qui prennent leur responsabilité et qui m’aident dans le jeu. Il y a une bonne communication dans l’équipe [...] Ils me font confiance.'' Il reste désormais deux matchs (voire trois) à Tristan Tedder et l'USAP, pour finir la saison en beauté.