RUGBY. TOP 14. Les supporters de l'USAP furieux avant le match contre Castres

Alors que la LNR a annoncé en ce début de semaine la programmation des matchs de la 25ème journée, certains supporters catalans se sont plaints de voir leur équipe jouer le dimanche soir.

On le sait, la programmation TV ne peut pas plaire à tout le monde. Certains se plaignent de ne pas assez voir leur équipe favorite en prime time, tandis que d'autres en ont assez de voir toujours les mêmes équipes truster les meilleures affiches. Et pourtant, lorsque la LNR a annoncé en ce début de semaine la programmation des matchs de la 25ème journée de championnat, nous y avons vu pas mal de changements ! En effet, les 2 rencontres du soir (samedi et dimanche) sont occupées par des équipes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver à ces créneaux horaires (hormis le Stade Toulousain bien entendu). Un choix sûrement dicté par le fait que la LNR et Canal ne voulaient pas faire jouer de potentiels finalistes de Champions Cup et de Challenge Cup le dimanche (Racing, La Rochelle, Toulouse, Lyon et Toulon). Ce qui veut dire qu'en clôture de cette 25ème journée, nous aurons le droit à une rencontre entre le Castres Olympique et Perpignan. Une décision qui ne plaît pas du tout aux supporters catalans...

Un coup dur pour le club catalan, qui aurait certainement bien aimé avoir un peu plus de supporters dans les tribunes pour cette rencontre primordiale. Le président des Trabucayres, Vincent Panabières, a d'ailleurs lui aussi protesté contre cette décision : "On a l’impression de n’être qu’un bouche-trou. Pour protéger des clubs qualifiés en Coupe d’Europe, on prive les supporters catalans d’un déplacement au parfum de phase finale. On est déçu, surpris, frustré. À quel moment, quelqu’un se met à la place des supporters… La TV décide de tout et le rugby accepte parce que Canal + paye". Vous l'aurez compris, cette programmation fait grincer des dents du côté de Perpignan. Espérons pour ces derniers qu'un maximum de personnes puissent assister au match, pour supporter leur équipe. Pour rappel, l'USAP est actuellement 13ème, avec 3 points de retard sur Brive.

