DROITS TV. Canal+ se retire de la Ligue 1 : retour du Top 14 le dimanche soir ?

C'est un tremblement de terre dans l'audiovisuel français : Amazon pousse Canal+ vers la sortie en Ligue 1.

C'est un nouveau séisme télévisuel qui frappe le sport français. La Ligue française de football a décidé d'attribuer des lots à Amazon et Canal+ pour la diffusion de la Ligue 1. N'étant pas d'accord sur cette décision, le groupe Canal a annoncé dans un communiqué officiel se retirer et ne plus diffuser la Ligue 1 à compter de la prochaine saison : "Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1". Amazon s'est vu attribuer des lots pour un montant annuel de 663 millions par an pour les clubs jusqu'en 2024. Dernièrement, une partie de Roland Garros a été attribuée au géant américain de la distribution.

Canal+, en se retirant, va pouvoir proposer plus de créneaux de diffusion pour les autres compétitions : " partir de la rentrée, le Groupe Canal+ proposera à ses abonnés, pour la première fois, les deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions et, dès le 11 août, la Supercup (Supercoupe d'Europe, NDLR) entre Chelsea et Villarreal. La plus prestigieuse compétition européenne complétera une offre sport riche de Premier League, de Top14, de Formule 1, ou encore de MotoGP, diffusés en intégralité". Il se pourrait donc que le rugby et le Top 14 soient de retour en prime time le dimanche soir. La Ligue 1 avait fait son retour, obligeant Canal+ à laisser de côté le rugby.