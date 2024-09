TOP 14. ''Une bonne baffe pour Toulouse'' : la presse se lâche après le succès bordelais

Dans le remake de la dernière finale au Vélodrome, Bordeaux-Bègles a vaincu ses vieux démons en s’imposant à Ernest-Wallon. Au bout du suspense, les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés à domicile.

Les Toulousains sont rentrés dans le rang après un début de saison canon. Trois succès contre Vannes, La Rochelle et Montpellier les avaient propulsés en tête du championnat. Leur hégémonie a pris fin au terme d’une soirée sans saveur pour les Haut-Garonnais. ''Une bonne baffe pour Toulouse !'' titre La Dépêche, pas tendre avec les Stadistes.

RugbyPass choisit également d’appuyer sur les défauts des locaux, en particulier leur inefficacité :

Toulouse, trop imprécis et bien contenu par la défense bordelaise, a passé plus d’une heure sans marquer de points, entre l’essai de Kinghorn (7e), servi par Thomas Ramos et celui de Peato Mauvaka (70e) sur un ballon porté.

Si ce manque d’efficacité est indéniable, il ne faut pas oublier qu’il est aussi dû à l’immense performance défensive des Girondins. Ils réalisent un match plein et font coup double : rejoindre la tête du championnat et oublier le traumatisme de la finale perdue. SudOuest insiste :

Maintenant, n’en parlons plus ! L'Union Bordeaux-Bègles a bel et bien tourné la page de la finale perdue de l'an dernier (59-3). Les joueurs et le staff ne cessaient de le répéter depuis le début de la saison. Alors que les retrouvailles avec le Stade Toulousain avaient fait ressurgir les souvenirs de Marseille, les Bordelais se sont offert la peau de leur « bourreau ».

Actu Rugby salue le courage des visiteurs, acculés devant leur ligne dans les ultimes minutes. « QUELLE HISTOIRE ! » s’exclame Nicolas Dendri, ébloui par la résilience des girondins. Le Midi Olympique confirme en soulignant "Un taux de réussite de 83,8 % au plaquage qui est une des raisons de ce succès fondateur".

Par les superlatifs employés, on mesure l’importance d’un choc comme celui-là. Les conséquences sont autant comptables que dans les têtes, en témoigne l’euphorie des bordelais au coup de sifflet final.

L’Union Bordeaux-Bègles devra être capable de réitérer l’exploit pour effacer définitivement le traumatisme de Marseille.