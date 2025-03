TOP 14. Une anomalie à corriger : Pourquoi Jean-Baptiste Gros refuse de se reposer après le Tournoi ?

Brillant en sélection, le Toulonnais Jean-Baptiste Gros devait profiter de quelques jours de repos. Il n'en sera rien, le pilier préfère enchainer avec son club.

Il aurait pu couper, il a préféré enchainer. Une semaine après avoir soulevé le trophée du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Jean-Baptiste Gros sera déjà de retour sur les terrains du Top 14. Le pilier gauche du RCT sera titulaire samedi soir face à Perpignan, dans un match important pour les ambitions varoises. Un choix fort, dicté par l’envie de jouer et de servir son club.

Top 14. Stade Toulousain. Plusieurs semaines de repos forcé pour Mauvaka après sa charge dangereuse

Pas le temps de savourer

À peine le temps de souffler que « Jibé » est déjà de retour sur le pré. Alors que nombre de ses coéquipiers internationaux ont été laissés au repos, lui a choisi de rester en activité. « On en avait parlé avec le staff avant le Tournoi. Je devais prendre des vacances après, mais je me sens bien. J’ai envie de jouer », a-t-il expliqué pour le Midi Olympique. Une décision saluée par Pierre Mignoni : « C’est un choix individuel. Il se sent prêt, et sa volonté était claire. Il veut enchaîner avec nous. »

Plus de matchs avec les Bleus qu’avec Toulon

C’est l’un des paradoxes de sa saison : Jean-Baptiste Gros a davantage porté le maillot bleu que celui du RCT cette année. Barré en début de saison par les blessures et une suspension, il n’a disputé que cinq matchs avec Toulon, contre huit titularisations en sélection. Une situation qu’il veut inverser :

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas pu enchaîner sans pépin. J’ai envie de prendre du plaisir, et tant que le corps suit, je ne me pose pas de questions. »

TOP 14. Pour viser (beaucoup) plus haut, 'l'acharné' Jauneau doit progresser dans ce domaine essentiel

Un Tournoi référence

Dans le Tournoi, Gros a marqué des points. Aligné dès le début par Fabien Galthié, il a été l’un des hommes de base du pack français. Solide en mêlée, actif dans le jeu courant, il a enchaîné cinq titularisations avec un niveau de performance constant. « Je l’ai trouvé monstrueux physiquement », a confié Mignoni. « Il a été bon partout : mêlée, défense, déplacements. Et il a encore beaucoup à donner. »

À l’heure où le Top 14 aborde son sprint final, la présence d’un Jean-Baptiste Gros en pleine bourre est une excellente nouvelle pour le RCT. D’autant plus que Dany Priso a accumulé plus de 1000 minutes de jeu, et que la rotation au poste de pilier gauche devenait urgente. « Dany et Daniel Brennan ont tenu la maison. C’est à Jean-Baptiste de la tenir maintenant », glisse Mignoni. Le manager varois sait mieux que personne à quel point la fraicheur physique et mentale est importante pour aborder les phases finales de Top 14. L’UBB en a fait les frais l’année passée à Marseille.

Pas le premier

Jean-Baptiste Gros n'est pas le premier joueur à vouloir enchainer les matchs en club après une période internationale. Avant lui, Peato Mauvaka avait eu besoin de retrouver très vite les terrains après la désillusion de la Coupe du Monde 2023 en France. Le contexte était bien sûr totalement différent. On imagine qu'ici, le Varois espère surfer sur sa belle dynamique pour gagner avec le RCT.

Et les vacances alors ?

Pas de panique. Le pilier tricolore ne compte pas tirer sur la corde jusqu’à épuisement. « Je vais peut-être couper après la Coupe d’Europe, on verra », rigole-t-il. En attendant, Toulon peut compter sur un pilier en pleine confiance, gonflé à bloc après le Tournoi. Le genre de profil qui peut faire la différence dans une fin de saison sous haute tension.