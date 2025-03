Top 14. Stade Toulousain. Plusieurs semaines de repos forcé pour Mauvaka après sa charge dangereuse

Champions Cup, Top 14… Toulouse devra faire sans Mauvaka ! Le talonneur tricolore est suspendu plusieurs semaines après son geste sur Ben White.

Une charge qui coûte cher

La sanction est tombée pour Peato Mauvaka. Cité après son geste dangereux sur Ben White lors du match France - Écosse, le talonneur tricolore a écopé de trois semaines de suspension. Une décision qui va le priver de plusieurs rencontres avec le Stade Toulousain.

La métamorphose de Blair Kinghorn à Toulouse : comment est-il devenu indiscutable avec l’Ecosse ?Lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations, Mauvaka s’est rendu coupable d’une charge dangereuse sur le demi de mêlée écossais de Toulon, alors au sol. La commission de discipline a jugé l’action suffisamment grave pour lui infliger trois semaines de mise à pied. Contre six initialement.

Un Toulouse amoindri

Avec cette sanction, le Stade Toulousain devra se passer de son talonneur pour les trois prochaines rencontres, dont le huitième de finale de Champions Cup. Un manque de taille alors que les Rouge et Noir s’apprêtent à aborder la dernière ligne droite de la saison avec des ambitions intactes.

Certains estiment que la décision est logique au vu du geste. Le sélectionneur du XV du Chardon avait d'ailleurs estimé que le Toulousain aurait dû prendre un carton rouge. 6 Nations. ''Ce n’est pas un plaquage'' : Townsend en colère après la sanction contre Mauvaka

La commission a retenu la circonstance atténuante d’un casier disciplinaire vierge, ce qui a permis à Mauvaka d’échapper à une suspension plus lourde. "Étant donné que le joueur a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal ainsi que d’autres facteurs atténuants, tels que ses remords, sa bonne conduite pendant le processus et son dossier antérieur sans faute, le Comité disciplinaire indépendant a appliqué une réduction de 50 % de la sanction, ramenant ainsi la sanction finale à trois semaines/matchs, contre six semaines au point de départ." (Source : Le Figaro)

Des solutions de rechange à Toulouse

Si le Stade Toulousain peut compter sur un effectif solide, l’absence de Mauvaka laisse un vide à un poste clé. Julien Marchand devrait logiquement prendre le relais, tandis que Guillaume Cramont pourrait aussi avoir du temps de jeu en attendant le retour de l’international tricolore. Lequel manquera également le déplacement à Bordeaux pour la réception de Pau. Sans sans suspension, il n'aurait déjà pas été du match contre l'UBB.

TOP 14. La profondeur d’effectif du Stade Toulousain (encore) mise à l’épreuve, la composition probable face à l'UBBAvec ces trois semaines de suspension, Mauvaka pourra retrouver les terrains début avril. En attendant, il va observer un repos forcé mais peut-être bienvenu après ses efforts consentis depuis le début de la saison. Une pause qui pourrait être bénéfique pour aider le Stade à aller chercher de nouveaux titres. Toulouse perd un cadre, mais l’équipe de Mola a déjà prouvé qu’elle savait gérer ce genre de situation.