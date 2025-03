6 Nations. ''Ce n’est pas un plaquage'' : Townsend en colère après la sanction contre Mauvaka

L’Écosse voulait jouer les trouble-fêtes, elle repart finalement de Saint-Denis avec une défaite nette (35-16) et une pointe d’amertume. Gregor Townsend et ses joueurs ont reconnu la supériorité des Bleus, mais n’ont pas caché leur frustration quant à un fait de jeu qui aurait pu changer la donne : le carton jaune de Peato Mauvaka.

À la 21e minute, en plein arrêt de jeu, Peato Mauvaka charge Ben White à hauteur de la tête. Un geste jugé dangereux mais sanctionné uniquement d’un carton jaune. Un choix qui ne passe pas côté écossais.

Mauvaka should’ve been sent off for this.



It’s a headbutt. #GuinnessM6N | #FRAvSCOpic.twitter.com/5KU9cs74Qs