TOP 14. Un chantier à 2 millions d'euros, les jardiniers de Perpignan auront du pain sur la planche cet été !

Si Perpignan a prouvé sa valeur sportive en Top 14 cette saison, sa pelouse laisse plutôt à désirer. C'est même la pire du championnat, mais plus pour très longtemps !

Des travaux en cours

Ce jeudi 13 juin, des trous étaient présents aux quatre coins de la pelouse d'Aimé Giral, qui annoncent donc la destruction du gazon naturelle qui était présent depuis plusieurs saisons à Perpignan.

Comme dans plusieurs stades en France, un vilain champignon a rongé l'herbe du terrain, au point de complétement dessécher certaines parties du pré, comme l'en-but par exemple. Bientôt, ceci sera de l'histoire ancienne, car l'USAP a pour projet de poser une pelouse synthétique pour la prochaine saison de Top 14.

Sur Facebook, le maire de Perpignan, Louis Aliot, a officiellement lancé les travaux à Aimé Giral, qui sont estimés aux alentours de 2 millions d'euros. Cet investissement est colossal, certes, mais il est nécessaire pour un club de Top 14 qui a échoué à quelques points d'une potentielle qualification en phase finale.

Ce lundi 17 juin, plus de 20 engins prendront place sur Aimé-Giral, pour enlever l'ancienne pelouse, et les excédents de terre. En partenariat avec le club, la mairie, qui est propriétaire du stade, a proposé d’offrir des morceaux d’Aimé-Giral aux supporters catalans. Une initiative qui a été bien reçue par plusieurs personnes qui sont donc allées récupérer une parcelle (15cm x 15cm).

Comme dans plusieurs stades de Top 14, et même de Pro D2, la direction de Perpignan et la mairie ont opté pour une pelouse synthétique, avec des brins naturels. Elle sera en revanche plus haute que la précédente, et sera posée mécaniquement.

En retard pour le début du Top 14

Évidemment, un chantier d'une telle ampleur a des conséquences et pour Perpignan, il sera impossible de jouer vraiment à la maison durant les trois premiers matchs de compétition. Bien que la direction du club ait demandé de jouer deux des trois premiers matchs à l'extérieur, rien n'a été validé.

Pour la réception du début de championnat, plusieurs solutions s'offrent alors à Perpignan, comme la pelouse des voisins treizistes des Dragons Catalans, le stade Gilbert Brutus, pouvant accueillir 13 000 supporters.

Néanmoins, à seulement deux petites heures de Barcelone, le RCDE Stadium (stade de l'Espanyol Barcelone) pourrait aussi être une alternative crédible. Bien évidemment, Narbonne ou Béziers pourraient aussi être des villes hôtes du sud de la France.

