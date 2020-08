Top 14 - Un cas de Covid-19 à Toulouse, le match amical contre le MHR annulé

Le match amical entre le Stade Toulousain et Montpellier est annulé suite au test positif d'un membre du staff de Toulouse.

De nouveaux cas de coronavirus recensés : plusieurs matchs amicaux annulésLe match amical entre le Stade Toulousain et Montpellier s'ajoute à la longue liste de rencontres annulées à cause de la Covid-19. Alors que Toulouse devait affronter le MHR ce vendredi soir, le Stade a fait savoir qu'un des membres du staff "s’est révélé positif et a contraint le club à le tenir à l’isolement." S'il ne souffre d'aucun symptôme, il a été immédiatement placé en quatorzaine par mesure de précaution. "Devant l’impossibilité d’obtenir les résultats des tests avant le départ du MHR pour Toulouse et sans possibilité de report, le match amical opposant le Stade Toulousain au Montpellier Hérault Rugby est annulé", précise le communiqué. A une semaine du coup d'envoi du Top 14, cette nouvelle annulation ne présage rien de bon. Pour rappel, la LNR a préféré le report des matchs au forfait si un effectif présente trois cas de Covid-19.