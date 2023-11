TOP 14. ''Un beau rugby, ce n'est pas que se faire des passes'', Thomas Ramos connaît le défi avant d'aller à Paris

Avant le fameux Classico, entre le Stade Toulousain et le Stade Français, Thomas Ramos s'est rendu en conférence de presse, afin de répondre à quelques interrogations persistantes.

"Un beau rugby, ce n'est pas que se faire des passes"

Actuellement sixième au classement du Top 14, le Stade Toulousain a remporté cinq matchs depuis le début de saison. Néanmoins, le retour des internationaux n'a pas été celui espéré, soyons francs.

Interrogé sur le jeu du Stade Toulousain lors dernières journées du Top 14, Thomas Ramos a tout de même tenu à rappeler que son équipe a passé plus de 40 points à Perpignan, et reste sur une belle victoire contre Clermont. L'arrière du XV de France est d'ailleurs revenu sur cette rencontre : "Contre Clermont, on a essayé d'envoyer, de faire du beau rugby, mais un beau rugby, ce n'est pas que se faire des passes. C'est aussi mettre de l'agressivité, gagner les duels devant et être propre en conquête. (...) On est aussi tombé sur une grosse défense, et notre travail d'usure a permis de trouver la faille en fin de match, je trouve que c'est une belle victoire."

Ensuite, Ramos est aussi revenu sur la défense, un secteur qui a été grandement amélioré : "Honnêtement, on avait besoin de se rassurer sur notre défense, face à Clermont, c'était l'objectif. Évidemment, on aime marquer des essais ou on se fait des passes et on fait vivre le ballon. Maintenant, si on gagne tous nos matchs avec des essais sur ballon porté, nous les trois-quarts, ça nous ira aussi !"

"On a envie d'être en haut de ce championnat"

Habitués à être dans les trois premières équipes du Top 14, le Stade Toulousain et Thomas Ramos considèrent presque cette sixième place comme le "ventre mou" du championnat. Blague à part, l'arrière polyvalent souhaite réintégrer les premières places, et assure "avoir envie d'être en haut du championnat, et s'en donner les moyens pour y arriver."

Face à Paris, le match se jouera certainement devant, et la conquête des locaux à de quoi faire pâlir les Toulousains. Ramos sait à quoi s'attendre dans la capitale : "Ils sont très costauds devant, ils ont un gros pack. Ils ont aussi des tops joueurs, comme Sekou (Macalou), qui sur cette surface (synthétique) va très vite, il ne va pas falloir lui laisser d'espace."

En bon spécialiste du jeu au pied, Ramos voit aussi un danger chez les buteurs adverses : "Ils ont une bonne stratégie au pied, avec des longs coups de pied, que ce soit Segonds, Barret, Henry, peu importe leur ouvreur, même Hamdaoui à l'arrière. C'est aussi pour ça qu'ils gardent leurs adversaires dans leur camp, ils sont très complets."

Son état de forme, l'arrivée de Kinghorn...

Thomas Ramos fait partie des joueurs les plus utilisés en sélection par Galthié, mais également en club. La saison dernière, il a joué 20 matchs avec Toulouse, dont 18 en tant que titulaire !

De retour de vacances, le néo-capitaine fait un point sur son état de forme : "Ça va, j'ai eu trois semaines de vacances, et en pleine saison c'est rare, donc il faut savoir en profiter. C'est mon ressenti, je trouve et je pense que je vais bien, il n'y a pas de mauvais signaux sur mon état de fatigue. Le staff gère aussi bien nos semaines pour que tout le monde y trouve son compte."

Forcément questionné quant à son nouveau coéquipier, et concurrent par la même occasion, Ramos s'est montré heureux d'accueillir Kinghorn à Toulouse : "C'est une bonne nouvelle, avec la blessure de Romain (Ntamack) et le départ de Melvyn (Jaminet), il nous fallait des joueurs dans l'effectif, même si on est déjà nombreux. Blair est un joueur qui connaît très bien le niveau international, quand on voit ce qu'il fait avec l'Écosse, je pense que c'est un joueur qui va coller avec notre façon de jouer ici."