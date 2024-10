TOP 14. UBB : Penaud et Bielle-Biarrey titulaires, la charnière remaniée pour affronter La Rochelle

L'UBB se prépare à un choc face au Stade Rochelais sans sa charnière phare, Lucu et Jalibert. Lesgourgues et Garcia devront guider une équipe qui compte sur Penaud et Bielle-Biarrey pour briller.

Leader du Top 14 avant cette 7e journée. L'UBB se déplace à La Rochelle dimanche soir. Une rencontre que les leaders bordelais Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ne joueront pas. La charnière tricolore est au repos. Et c'est Lesgourgues et Garcia qui devront assurer et mener l'attaque girondine face aux Rochelais. Une attaque qui a fait des dégâts depuis le début de la saison. A ce titre, les flèches Bielle-Biarrey et Penaud sont alignés d'entrée à Deflandre. Nul doute qu'elles seront surveillées de près par les locaux. On a vu de quoi les Bleus étaient capables. Yannick Bru a fait tourner pour ce choc face au Stade Rochelais, mais il a laissé certains cadres sur le pré comme Moefana. Devant, de la jeunesse et de l'expérience. Gazzotti est en effet titulaire en troisième ligne. L'ancien joueur de Grenoble est en vue en ce début de saison. Ses performances pourraient pourquoi pas lui ouvrir les portes de Marcoussis. En deuxième ligne, l'Ecossais Gray devrait continuer sa moisson en défense. Lui qui est un des meilleurs plaqueurs du Top 14 depuis le début de la saison. Sur le banc, on retrouve du lourd avec Tatafu, Samu ou encore Buros. Des éléments qui pourraient faire la différence si d'aventure le score est serré. Bordeaux 1 Boniface 2 Sa 3 Sadie 4 Petti 5 Gray 6 Vergnes-Taillefer 8 Gazzotti 7 Diaby 9 Lesgourgues 10 Garcia 11 Retière 12 Moefana 13 Uberti 14 Penaud 15 Bielle-Biarrey 16 Lamothe 17 Poirot 18 Cazeaux 19 Tatafu



20 Matiu 21 Samu 22 Buros 23 Falatea