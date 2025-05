Top 14. UBB – Castres : À 8 jours de Cardiff, une compo (très) ambitieuse pour rester dans la course aux demies

À huit jours de la finale européenne, l’UBB ne lève pas le pied : Jalibert, Lucu, Bielle-Biarrey et consorts sont bien là pour défier Castres à Chaban. Une compo dense, des choix forts…

À huit jours de défier Northampton en finale de Champions Cup, l’UBB ne fait pas l’impasse sur la réception de Castres ce samedi 17 mai. Dans un Chaban-Delmas à guichets fermés, les Bordelais alignent une équipe dense, entre cadres et retours précieux.

Lucu – Jalibert, charnière en chef

Si certains espéraient un turn-over massif, Yannick Bru a opté pour un équilibre plus fin. Le capitaine Maxime Lucu sera bien titulaire, tout comme Jalibert à l’ouverture. Une charnière type, pour garder du rythme à une semaine du choc européen.

Derrière, Buros retrouve le poste d’arrière, Uberti glisse à l’aile et le duo Depoortere – R. Janse Van Rensburg apporte du punch au centre. Bielle-Biarrey, en feu cette saison, complète le triangle. Penaud est toujours absent après sa blessure à la cheville.

Retour de Coleman, test grandeur nature

Devant, retour du solide Adam Coleman en deuxième ligne avec l'Ecossais Gray pour apporter de la puissance au pack. En première ligne, Poirot sera à gauche, tandis que Sa et Tameifuna complètent le trident. Diaby, Matiu et Tatafu forment une troisième ligne puissante et mobile.

Sur le banc, on retrouve Carbery, Moefana et Falatea, preuve que ce match n’est pas pris à la légère. Signe aussi que la rotation est maîtrisée pour ne pas casser la dynamique avant Cardiff.

Un match pour le cœur et la mémoire

Côté CO, le déplacement en terre girondine a une autre dimension. Le groupe veut rendre hommage à son coéquipier Raisuqe, tragiquement disparu. L'émotion sera forte, des deux côtés.

Bordeaux joue sur les deux tableaux, mais ne regarde pas plus loin que ce samedi. Une victoire solide, sans blessure, serait le scénario idéal. Le piège castrais est réel, mais l’UBB semble armée pour le contrer, avec l’appui d’un stade acquis à sa cause.