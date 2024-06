TOP 14. Triste fin de carrière à seulement 26 ans pour ce pilier du Stade Toulousain

Blessé depuis des mois, le pilier Maxime Duprat doit mettre un terme à sa carrière. Il compte 25 apparitions chez les professionnels.

L'an dernier, l'ancien toulousain Maxime Marty arrêtait sa carrière à seulement 25 ans. Un choix personnel fait par celui qui ne se retrouvait plus forcément dans le milieu professionnel, après avoir connu un début de carrière très prometteur.

Cette fois, c’est un ancien de ses coéquipiers qui va raccrocher les crampons. Mais par obligation…

Maxime Duprat, pilier gauche du Stade Toulousain apparu une fois cette saison avec pros, doit arrêter là à cause d’une vilaine blessure. Touché à la cheville au mois d’octobre, il n’a pas pu retrouver le chemin des terrains depuis.

A seulement 26 ans (il les fêtera cette semaine) et après 25 matchs professionnels (dont 13 avec Toulouse), le natif de Montauban doit donc abandonner son rêve.

Champion de France Espoir en 2021, ce solide pilier (1m83 pour 125kg), arrivé à l’école de rugby à Toulouse et prêté à Agen il y a 2 ans, possédait un fort potentiel : "C’est un jeune avec de gros moyens physiques et un gros caractère. Il est naturellement agressif et prêt pour les pros, même s’il a encore besoin de se structurer. C’est un pilier d’avenir avec un gros potentiel”, disait de lui l’ancien toulousain William Servat.

Dimanche soir, après la dernière à domicile de la saison et le match nul face à La Rochelle (31-31) au Stadium, il a ainsi reçu les honneurs du club, comme les autres partant. Bonne continuation dans ta nouvelle vie, Max Duprat…