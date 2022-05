TOP 14. TRANSFERTS. Un imposant pilier All Black dans les filets de Montpellier ?

Selon RMC Sport, le MHR pisterait de près le pilier des Auckland Blues Karl Tu'inukuafe (25 capes avec les Blacks). Ce qui serait une grosse recrue devant.

Il compte 25 capes avec les All Blacks, porte - souvent - une moustache de sicario et a une histoire toute particulière avec la France. Vous l'avez ? Karl Tu'inukuafe bien sûr ! Vous visualisez très bien les deux premières propositions mais avez du mal avec la 3ème ? Eh bien il faut savoir qu'avant de devenir international néo-zélandais, le natif d'Auckland s'est forgé dans l'ombre, dans la très exigeante ProD2. Entre 2015 et 2016, le pilier a en effet poussé les mêlées du RC Narbonne, avant de trouver un contrat en Nouvelle-Zélande grâce à cette expérience.

Entre celle-ci et sa première cape, il y eut encore beaucoup de chemin, pour ceux qui se sont déjà penchés de près sur la carrière du joueur de 29 ans. Mais en 2018, souvenez-vous, c'est justement face à... la France, qu'il fait ses débuts internationaux, avant d'être nommé parmi les révélations de l'année sur l'échiquier mondial. Mais, tout ça pour quoi, au fait ? Ah oui, pour vous dire que, comme évoqué dans le titre de ce papier, le MHR piste l'ami Karl Tu'inukuafe. Selon les informations de RMC Sport, le club héraultais aimerait faire signer le pilier des Auckland Blues, avec qui les discussions seraient déjà entamées.

Comme le rappellent aussi nos confrères, dans ce dossier, le MHR a l’avantage d’être présidé par Mohed Altrad, dont le groupe est le nouveau sponsor des All Blacks. À y regarder de plus près, la piste pourrait prendre de l'ampleur d'autant que le joueur de North Harbour ne joue pas beaucoup en ce moment avec les Auckland Blues (5 apparitions en 2022) et que son contrat se termine à la fin de la saison de Super Rugby. Alors choisira-t-il un exode en France qui viendrait considérablement renforcer l'axe gauche montpelliérain (1m85 pour 135kg) ? Ou prolongera-t-il au pays afin de tenter d'accrocher une place pour le Mondial 2023 en France ? Pour rappel, Big Karl n'est pas complètement hors-jeu en sélection, lui qui a disputé la dernière tournée d'automne avec les Blacks...