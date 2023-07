TOP 14. Transfert. Un ancien du Stade Toulousain de retour cet été ?

Deuxième ligne du Stade Toulousain de 2016 à 2019, le joueur de l’USAP Piula Faasalele pourrait faire son retour cet été, du côté des rouges et noirs.

Si la plupart des clubs ont presque terminé leur recrutement, certains mouvements sont encore à prévoir d'ici les prochains jours. Et parmi eux, le cas du deuxième ligne de l'USAP, Piula Faasalele. Arrivé en 2019 en provenance du Stade Toulousain, le Samoan est en fin de contrat avec Perpignan. Si pendant un temps, une prolongation était d'actualité, cela ne semble plus le cas aujourd'hui. D'autant plus que ce lundi, le joueur de 35 ans a posté une story assez énigmatique sur son compte Instagram. En effet, l'on voit le joueur, sous le maillot du Stade Toulousain, avec un message qui en dit long : ''Retour vers le futur. Vous pensiez que j'avais fini. À bientôt''.

VIDEO. Top 14. Castres - Agen : Piula Faasalele prend l'arbitre pour un joueur et lui met un gros bouchonSi rien n'a encore été annoncé officiellement par les deux clubs concernés, il semblerait tout de même bien que Faasalele ne sera pas un joueur de l'USAP la saison prochaine. Reste à voir avec certitude si celui-ci rejoint Toulouse en tant que joker Coupe du Monde, ou non. Pour rappel, Laulala (Blues), Banos (Mont-de-Marsan), et Bituniyata (Brive) devraient rejoindre le champion de France cet été.

