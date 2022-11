Top 14. Toulouse va perdre un joueur important à la fin de la saison, qui pour le remplacer ?

À la fin de la saison, le Stade Toulousain perdra un des joueurs phares de ces dernières saisons. Un homme fort, au palmarès extraordinaire, semble vouloir raccrocher les crampons.

C'est désormais officiel, Charlie Faumuina ne sera plus un joueur du Stade Toulousain la saison prochaine. Son contrat, qui vient à son terme au mois de juin, ne sera pas renouvelé, sûrement un accord des deux parties. Le Néo-Zélandais de 35 ans a évoqué en conférence de presse son avenir sportif, et a indiqué qu'il s'agissait de sa dernière saison en rouge et noir. Le pilier droit serait même proche de raccrocher complètement les crampons, pour se tourner vers une seconde vie, lui qui a tant donné pour son sport. En effet, le natif d'Auckland a une sacrée carrière derrière lui, avec notamment 50 sélections chez les All Blacks, raflant une Coupe du Monde en 2015 et 4 titres du Rugby Championship. Charlie Faumuina a également connu un franc succès en France, avec Toulouse, puisqu'il souleva le Brennus à deux reprises en 2019 et 2021. Puis, la même année, il a aussi décroché un titre de champion d'Europe. Arrivé dans la ville rose en 2017, en provenance des Blues, Faumuina s'est parfaitement intégré dans l'effectif toulousain, devenant même un des cadres du vestiaire. À tel point, qu'il ne serait pas impossible de voir ce grand gaillard de 125 kg franchir le pas, et devenir, aux côtés de ses anciens potes, un membre du staff. En effet, au vu de la politique du Stade Toulousain, Faumuina pourrait être un spécialiste mêlée redoutable, au même titre que Poitrenaud, Jean Bouilhou ou encore son compatriote Jerome Kaino qui mettent tous leurs pierres à l'édifice.

Un All Black en cache un autre

Oui, mais qui sera le successeur de Charlie Faumuina la saison prochaine ? Le staff du Stade Toulousain semble avoir déjà étudié la question, et le nom d'un autre All Black résonne dans les travées d'Ernest-Wallon. En effet, il s'agirait de Nepo Laulala, le frère cadet de Casey Laulala, passé par le Racing 92 en Top 14. Le pilier comptabilise 45 sélections chez les hommes en noir, et joue pour l'équipe des Blues actuellement. Il est âgé de 31 ans, et fait partie des cadres chez les All Blacks, avec notamment une titularisation dernièrement contre l'Écosse et une entrée en jeu contre l'Angleterre lors des derniers test-matchs. Dans la logique des choses, le pilier d'origine samoane devrait faire partie du squad des All Black pour la Coupe du monde, ce qui décalerait son arrivée à Toulouse en fin d'année 2023. Dans le cas inverse, Laulala sera disponible dès le début de saison prochaine pour les rouges et noirs. De toute façon, ce renfort de choix serait un gros coup réalisé par le Stade Toulousain sur le marché des transferts.