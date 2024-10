TOP 14. Toulouse avec Ramos en 10 et Jelonch titulaire face au Castres d'Ambadiang et Arata

Le Stade Toulousain et le Castres Olympique s’affrontent ce samedi pour un derby électrique. Entre rotations et cadres alignés, les compositions des deux équipes promettent du lourd.

Ce samedi, Castres accueille le Stade Toulousain. Cette semaine, les deux camps ont venté les mérites de l'adversaire. Une manière sans doute d'évacuer la pression de l'événement. Ce derby s'annonce électrique.

Du côté des rouge et noir, on fait logiquement tourner malgré la défaite à domicile face à Bordeaux. Malgré tout, Mola aligne certains de ses cadres pour ce déplacement.

C'est en effet Thomas Ramos qui sera à l'ouverture, comme cela avait été le cas à Montpellier. L'habituel arrière a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Et devrait être mis au repos très prochainement.

On retrouve également Peato Mauvaka au talon ainsi que Meafou dans la cage. En troisième ligne, du lourd également avec Cros et Jelonch pour sa première titularisation de la saison.

Derrière, on retrouve ainsi Delibes et Barassi au centre. Tandis que Bituniyata et Lebel sont aux ailes. Kinghorn portera le numéro 15. Sur le banc des finisseurs, du lourd également avec Flament, Epée et Costes.

Toulouse 1 Neti 2 Mauvaka 3 Merkler 4 Arnold 5 Meafou 6 Cros 8 Ntamack 7 Jelonch 9 Graou 10 Ramos 11 Lebel 12 Barassi 13 Delibes 14 Bituniyata 15 Kinghorn 16 Cramont 17 Ainu’u 18 Flament 19 Brennan



20 Saito 21 Costes 22 Epée 23 Aldegheri

Les flèches toulousaines auront fort à faire face au solide et véloce Ambadiang. Très en vue depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Nevers est titulaire à l'aile.

Le très convoité Arata formera la charnière avec Le Brun tandis que Goodhue et Séguret sont associés au centre du pré. Pour rappel, Dumora est blessé tout comme Staniforth.

Malgré tout, le CO a de quoi rivaliser avec le Stade Toulousain dans le combat avec Papali’i, Babillot, Delaporte ou encore Vanverberghe. Il y a également du beau monde de chaque côté sur le banc.