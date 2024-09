TOP 14. Toulouse avec Barassi et Lebel vs La Rochelle qui aligne Hastoy à l'arrière et Thomas au centre

Toulouse vs La Rochelle, c’est l’affiche phare de ce dimanche soir en Top 14. Découvrez les compositions complètes des deux équipes pour ce duel palpitant de la 2e journée.

Le Stade Toulousain, déjà dans les premières places du Top 14 après sa victoire éclatante face à Vannes (43-18), se prépare à un défi bien plus corsé. Dimanche soir, les hommes d’Ugo Mola recevront le Stade Rochelais pour un affrontement qui s’annonce épique. La dernière rencontre entre les deux équipes avait laissé un goût d’inachevé avec un nul spectaculaire 31-31.

Pour ce choc, Toulouse pourra compter sur une équipe très proche de celle qui a brillé en Bretagne. La première ligne reste inchangée avec Neti, Marchand et Aldegheri. En deuxième ligne, Joshua Brennan conserve sa place aux côtés de Thibaud Flament, tandis que la troisième ligne aligne à nouveau le trio Cros, Willis et Roumat, très en vue lors de la première journée.

À la charnière, pas de surprise non plus avec Graou et Ntamack pour mener la danse. En revanche, aux ailes, Mathis Lebel fait son retour dans le XV de départ, tandis que Kinghorn et Ramos complètent le trio arrière. Sur le banc, on retrouve des noms solides comme Meafou, Capuozzo et Saito, prêts à apporter leur dynamisme en fin de match.

Côté rochelais, quelques absents de marque à noter, notamment Danty, Botia et Hastoy. Toutefois, Ronan O’Gara peut aligner une équipe compétitive avec une première ligne composée de Wardi, Lespiauc et Colombe. Derrière eux, Lavault et Douglas sont alignés en deuxième ligne, avec Dillane en renfort sur le banc.

C'est Ihaia West qui portera le numéro 10, associé à Berjon à la mêlée. Au centre, la surprise vient de Teddy Thomas, associé à Seuteni, tandis que Dillyn Leyds et Jack Nowell occuperont les ailes. Antoine Hastoy glisse à l'arrière.

Un duel de titans qui promet un rugby spectaculaire entre deux prétendants au titre. Quel camp prendra l'avantage dans ce choc de la 2e journée ? Réponse dimanche soir !