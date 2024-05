TOP 14. Toulon vers deux importantes prolongations, aux allures d'affaire familiale

Le RCT est sur le point de faire une pierre deux coups avec deux prolongations importantes. Toulon mise sur l'avenir, mais aussi sur ses forces présentes dans le club depuis plusieurs saisons.

Rayan Rebbadj revient à XV

Joueur important du système de jeu de Jérôme Daret avec l'équipe de France de rugby à 7, Rayan Rebbadj est en mission vers les Jeux Olympiques. Sauf contretemps, ce dernier devrait faire partie de l'équipe envoyée à Paris pour défendre les couleurs tricolores.

Néanmoins, si ce dernier fait le bonheur des septistes, il reste avant tout un joueur de rugby à XV, qui a d'ailleurs signé son premier contrat professionnel avec le RCT en 2022. Ce dernier arrivant à son terme en juin prochain, l'ailier qui peut aussi jouer au centre devrait prolonger l'aventure sur la rade.

Selon les informations du Midi Olympique, le joueur de 24 ans serait en passe de s'engager pour les deux prochaines saisons, et ainsi laisser de côté le rugby à sept. Rayan Rebbadj est un profil apprécié par le staff toulonnais, et reste également polyvalent et habile dans le jeu au pied.

À son poste, Rabut prendra la direction d'Oyonnax tandis que Waisea sera un joueur de Sale, de quoi laisser de la place à Rebbadj, qui n'a pas énormément d'expérience en Top 14. Cette saison, il n'a joué que deux rencontres de Top 14, comme la saison précédente.

Le grand frère devrait suivre

A Toulon, le nom de Rebbadj sonne double, car si Rayan est un jeune talent à suivre, Swan est quant à lui un cadre du vestiaire, qui a connu l'équipe de France (3 sélections) grâce à de belles performances sous le maillot frappé du muguet.

Victime d'une grave blessure au genou (ligaments croisés), l'aîné de la fratrie est bien revenu lors de ses dernières sorties, et retrouve peu à peu sa place de titulaire en Top 14. Engagé avec le RCT jusqu'en 2026, le Midi Olympique nous informe que Toulon aimerait prolonger ce dernier d'une saison supplémentaire, comme les autres cadres tels que Gigashvili, Ollivon ou encore Villière.

Rebbadj serait un élément particulièrement apprécié par Pierre Mignoni, notamment pour son sérieux et son investissement pour le club. Néanmoins, son salaire serait revu à la baisse, en raison des nouvelles grilles salariales souhaitée par la direction toulonnaise.

